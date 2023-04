“Substituição na Europa em 5 anos”. Propaganda do norte da África contra a Europa

o destroços Eles estão aumentando no Mediterrâneo e não, como gostariam os camaradas e anti-italianos, por causa da nova política do governo de Meloni. Do outro lado do mar, de fato, eles conseguem fazer análises muito mais lógicas e sérias do que as que invadem a mídia em nosso país todos os dias. A pressão na Tunísia é muito alta e um número crescente de ao sul do deserto Ele quer sair da África em direção à Europa e isso leva a um aumento maciço da demanda, com a consequente tentativa dos traficantes de pessoas de aumentar sua renda. Isso leva a “sair” mesmo em condições climáticas desfavoráveis ​​e a sobrecarregar os barcos. Assim nascem os naufrágios, que agora começam a assustar os próprios aspirantes imigrantes, que começam a se rebelar contra o Enganador, ou seja, os traficantes. Para combater esses ventos de rebelião, aqui estão as teorias substituição étnica para estimular a partida.

“ Os países subsarianos já estão na Europa. lá Ótima alternativa? em cinco anos. Eles não acreditam nisso? lê um post em uma das muitas páginas de referência de imigrantes. Talvez haja o medo de uma desaceleração nas partidas devido a um medo compreensível de morrer no mar. Não é a primeira vez que esse tipo de interrogatório motivacional aparece nas redes sociais. Semanas atrás Apenas alguns, de fato, diante das imagens do hotspot em colapso de Lampedusa, houve quem tenha comentado o ditado usual: “ Bem, depois de vinte anos o mundo finalmente será governado por negros Os tempos mudam, mas não são 5 ou 20 anos que fazem a diferença neste contexto, porque na base existe um conceito muito específico relacionado com a ideologia de movimentar as travessias.