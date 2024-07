Stellantis teve que lembrar sobre os perigos do incêndio: quais modelos estão envolvidos

O principal recall de veículos inclui milhares de veículos Stellantis. Detalhes da história e modelos envolvidos

A indústria automotiva está sob constante pressão para garantir a máxima segurança aos seus veículos. Apesar dos controlos rigorosos e das tecnologias avançadas utilizadas, por vezes surgem problemas inesperados que requerem intervenções atempadas. É exatamente isso O caso relacionado à Stellantisum dos gigantes do setor automotivo que enfrenta hoje uma situação delicada.

A empresa anunciou recentemente uma medida excepcional que está atraindo a atenção de milhares de proprietários de automóveis. Stellantis lançou oficialmente uma interessante campanha de recall 19.516 minivans híbridas. a razão? O risco potencial de incêndio que não pode ser subestimado.

O alarme foi disparado após uma revisão interna dos dados de garantia que revelou sete casos de incêndio. O que é ainda mais preocupante é que todos os acidentes ocorreram enquanto os veículos estavam desligados e alguns até durante a fase de carregamento. Os modelos em questão são especificamente O Chrysler Pacifica Hybrid foi produzido entre 2017 e 2021.

Ligando para Stellantis: detalhes e modelos envolvidos

As investigações conduzidas pela Stellantis revelaram que os eventos estavam ligados a A Uma anormalidade rara em células individuais De bateria de alta tensão. Por precaução, a empresa aconselha os proprietários destes veículos a absterem-se de carregar e a estacionarem longe de edifícios ou outros veículos enquanto se aguarda uma solução definitiva.

O tratamento, atualmente em fase de validação, proporciona atualizar software Projetado para detectar anomalias. Se isso for identificado, os comerciantes cuidarão disso Substituição gratuita de bateria de alta tensão Do carro. A Stellantis está empenhada em informar os clientes afetados sobre a disponibilidade do serviço através de correio de primeira classe, enquanto aqueles que desejam verificar o estado do seu veículo podem consultar os motores de busca VIN online após 24 de julho.

É importante ressaltar que o recall Isso não se limita aos Estados UnidosMas também afeta aproximadamente 2.912 veículos no Canadá e 1.683 veículos em outros mercados fora da América do Norte. Apesar da situação, a Stellantis confirma que os veículos podem ser conduzidos, ao mesmo tempo que continua a fornecer um número de apoio ao cliente para quaisquer preocupações adicionais. É um problema que ninguém esperava, com certeza, mas a Stellantis está trabalhando de forma rápida e eficaz para resolvê-lo o mais rápido possível.