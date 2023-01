Sintoma de uma nova variante mais violenta do Kraken

Formado em Ciências da Comunicação, deu os primeiros passos nas redações esportivas de Palermo e depois mudou-se para Milão para trabalhar em todas as publicações de notícias como Yahoo e Virgilio Notizie. Mas o esporte está sempre presente em colaboração com Sportmediaset e Corriere dello Sport.















Não apenas a espécie Kraken está pronta para ameaçar o mundo inteiro mais uma vez com um novo surto de infecções por Covid. Olhando com medo para a China, parece que uma nova mutação do vírus está prestes a se espalhar da Europa, da Grã-Bretanha que passou por momentos complexos na epidemia nos últimos meses. A nova ameaça é chamada ortrosuma nova versão do Covid-19 que em breve poderá rivalizar com seu primo, o Kraken, no controle de infecções.

O que é Orthrus, a nova alternativa ao Covid

lá A nova ameaça covidproveniente da Grã-Bretanha, chama-se Orthrus, nome escolhido para identificar de forma mais simples o vírus classificado Código CH.1.1. A mutação, que também pode parecer filha de um Omicron como o Kraken, teve recentemente um aumento significativo de casos em comparação com outras cepas do vírus.

Identificada pela primeira vez em novembro de 2022, esta variante parece ser uma nova versão do Centaurus com a adição de outras duas mutações importantes na proteína S, nomeadamente L452R e F486S, também associadas à capacidade de Evita anticorpos neutralizantes e aumenta a transmissibilidade.

Fonte da imagem: Ansa

Quais são os sintomas de orthros

Apesar de ser uma nova variante, Orthrus parece estar captando o que eu Sintomas característicos de seus predecessores. De fato, a subespécie Omicron registrou casos com problemas respiratórios superiores, febre, tosse e outros efeitos que podem ser confundidos com a gripe comum.

Jornais britânicos, deve-se enfatizar, exortam você a prestar atenção especial a esses sintomas CorizaE dor de cabeçaE fadigaleve e grave, espirros e dor de garganta.

Casos de boom na Grã-Bretanha

Dados da Agência de Saúde do Reino Unido indicam que Orthrus pode ser uma das variáveis ​​a enfrentar nos próximos meses. Conforme evidenciado por dados da Ukhsa, agência do governo britânico para segurança da saúde, entre todos os swabs sequenciados entre 26 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, a prevalência de Cerberus (BQ.1) foi de 51,3%, seguida por Orthrus em 19,5%.

Em algumas cidades, como Northumberland, Oxford e Blackburn, acredita-se que a nova variante tenha chegado a atingir 100% dos casos de Covid. No entanto, outras variáveis ​​parecem não ser mais uma preocupação: Omicron 5 em 7,2%, Kraken em 4,5% e Gryphon em 3,6%.