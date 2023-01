Música e Poesia no Festival de Ciências sobre “Cancer: Healing Changes” – Galeria de Fotos

Vastu – em Festival de Ciências Na 24ª edição, em Campus da Mattioli High School em Vasto.

Esta manhã conspiração título científicoCâncer: Curar é mudar” Em cooperação com eventos Loredana.

Rafaela Zkagna, Quem recitou um poema que escrevi sobre o assunto disse imediatamente ao Zonalocale: “Foi uma experiência muito intensa dedicada a um tema muito importante. Muita emoção em jogo. Esperamos – continuou Zakanieh – que estes jovens compreendam o valor da prevenção e da proximidade com quem sofre. Escrevi esta reflexão em um esforço para me colocar no lugar de quem luta contra a doença.”

rosa le sassoZonalocale, diretor científico do projeto, foi contatado e disse: “As intervenções foram de excelente qualidade, tocaram de perto cada um de nós e deixaram fortes sensações. Além das indicações científicas, demos espaço à música e à poesia. Tudo foi bem pensado e bem desenhado para nos proporcionar uma alegria e emoção únicas.”

Satisfação também Loredana Lampand, que junto com a equipe da Loredana Eventi supervisionou a organização deste encontro dentro do programa do evento promovido pela escola. “A conferência – afirma Lamanda – foi muito interessante, com uma participação activa dos jovens. Agradeço ao Polo Mattioli do Vasto que disponibilizou o espaço e os recursos para preparar esta e todas as outras iniciativas que tornaram esta edição do festival única.”