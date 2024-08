Sharon Verseni não tem computador, perguntas sobre os dispositivos de Rucko (quem forneceu as senhas)

Os julgamentos de caso de Sharon Verseni estão em foco intenso Dispositivos eletrônicos A vítima e seu cúmplice, Sergio, estão na casa de Rocco. Uma breve batida na casa dois dias antes, com duração não superior a 15 minutos, chamou atenção especial à polícia dispositivos Tecnicamente, Sharon não possui computador, mas apenas um telefone celular, confirmado por Rucko.

Inteligência





Investigações sobre os dispositivos de Rocco

quando Um teste de seis horas No quartel, Rucko passou por um extenso processo de testes. A polícia teve que compilar vários VerbalDisponível Cópia forense Acesso a vários dispositivos eletrônicos e acessórios senha. Esta manhã Rocco voltou ao quartel, mas desta vez o homem ficou apenas alguns minutos.

Sharon Verseni, Mistérios: do contato com um assassino às caminhadas noturnas. Parceiro: “Ela não tem PC.”

Pesquisar e apreender dispositivos

Carabinieri de Bérgamo Primeiro estudo Na casa de Sharon e Ruco, ele levou os computadores e outros equipamentos de informática do casal. A casa da Via Merelli foi construída posteriormente capturado Jornalistas e operadores de TV estão constantemente presentes e rodeados por uma fita. “Deixe que eles me liguem de volta sem problemas, ou melhor.

Não estou cansado: nunca estou cansado. Depois do novo teste em casa, não perguntei mais”, foram algumas das palavras que Rocco disse aos jornalistas do lado de fora da casa na Via Atta, Potanuco, onde moram os pais de Sharon, desde o dia seguinte ao crime, na verdade ele também mudou-se, a casa que partilhava com a companheira foi confiscada.

Situação atual das investigações

Embora persistente Interesse da mídia e consultas frequentes, Ruocco não está atualmente sob investigação e seu status não mudou. A família de Sharon e seus colegas de trabalho estão ouvindo Pessoas relataram fatos. Além disso, Luigi Scutieri, o advogado que representa a família Verzeni, solicitou atualizações formais sobre a investigação, mas até agora não houve desenvolvimentos significativos.

O mistério do assassinato de Sharon

Mais um permanece Mistério A identidade do assassino de Sharon Verseni, morta a facadas na noite entre 29 e 30 de julho em Terno d’Isola. As investigações continuam cuidadosamente, concentrando-se em detalhes técnicos e evidências coletadas de dispositivos eletrônicos.