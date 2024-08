As rádios respeitam a quota musical portuguesa

“Em 2023, a generalidade dos serviços de programas radiofónicos com cobertura nacional, regional e local atingiram ou ultrapassaram a quota de difusão musical portuguesa estabelecida pela Lei da Rádio”, refere a Comissão Reguladora das Comunicações Sociais (ERC), numa nota publicada no seu site.

A análise “focou-se nos serviços de programas activos e registados na plataforma Portal Rádio ERC e considerou uma amostra mensal de cerca de 150 serviços de programas com cobertura local, além do acompanhamento mensal da cobertura regional do serviço. serviços (Antena 1, Antena 3, Rádio Comercial, Rádio Renascença e RFM)”.

Segundo o regulador, os serviços de rádio de serviço público Antena 1 e Antena 3 “cumpriram as obrigações legais a que estão sujeitos”.

Ele acrescenta que a Antena 1 “calculou 24 horas de transmissão e no período das 7h às 20h, rendeu nada menos que 60% de conformidade”.

A emissão de música composta ou interpretada em português por cidadãos da União Europeia ultrapassou 90% do total de emissões e ultrapassou 80% em média no período de emissão com maior audiência”% de música recente, ou seja, lançada nos últimos 12 meses, 2023 dados, mostrando uma participação mensal acima de 40%”, afirma a CER em sua análise.