Seus números de telefone sempre serão secretos (mesmo no chat): como torná-los invisíveis

Agora você pode se comunicar com outras pessoas sem que ninguém saiba seu número de telefone. Aqui está o novo recurso do qual você pode se beneficiar imediatamente.

Na era digital, Privacidade Tornou-se uma moeda cada vez mais rara e valiosa. As comunicações criptografadas, que já foram um tópico de nicho, estão agora em destaque, com os usuários procurando soluções para isso Proteja seus dados pessoais.

Há um novo aplicativo de mensagenscriptografado O que muitos consideram O padrão ouro para privacidade digitaldeu um passo importante para aumentar a discrição do usuário, mantendo os números de telefone longe de olhares indiscretos.

Até recentemente, utilizar esta plataforma ainda significava aceitar um compromisso básico, como acontece com todos os outros aplicativos de mensagens instantâneas: comunicar-se criptografado, Foi necessário revelar seu número de telefone Para todos os contatos com os quais você interagiu. No entanto, este panorama está a mudar, com a introdução de novas funcionalidades que prometem revolucionar a forma como pensamos sobre a privacidade nas comunicações digitais.

Chega de números de telefone expostos a estranhos com o Signal

Signal anunciou recentemente o lançamento de um recurso experimental chamado “Privacidade do número de telefoneEssa inovação permite que os usuários ocultem seus números ao se comunicarem pelo aplicativo. Ofereça uma alternativa Para se conectar com outras pessoas: nome de usuário. Essa alteração permite que você escolha como deseja ser descoberto e contatado, fornecendo uma solução para questões de privacidade relacionadas ao compartilhamento de seu número de telefone.

As críticas ao uso de números de telefone como único método de identificação têm sido um ponto sensível para a Signal. Com a introdução destas novas medidas, a aplicação pretende ultrapassar este obstáculo, e demonstrar um compromisso contínuo com a segurança dos utilizadores, especialmente aqueles que vivem em ambientes de alto risco.

Meredith Whittaker, presidente da Signal, enfatiza a importância de construir um aplicativo de comunicação que possa Garante total privacidadeÉ um objetivo que agora parece mais próximo do que nunca. Os novos recursos do Signal incluem três mudanças principais:

O número de telefone não aparece no perfil do usuário, a menos que já esteja salvo na agenda do contato; Capacidade de criar e compartilhar um nome de usuário exclusivo ou código QR; Para usuários vulneráveis, opção de tornar seu perfil indetectável por meio de número de telefone. Estas inovações abrem novas possibilidades de comunicação com pessoas não confiáveis, sem expor dados pessoais sensíveis, como o seu número de telefone, a riscos potenciais.

Apesar desta notícia… O Signal não eliminou completamente o requisito de compartilhamento de número de telefone Com a própria plataforma no momento do cadastro. Este aspecto representa um compromisso, mantido para evitar a criação de contas indesejadas e facilitar a fusão dos contactos da agenda. No entanto, o progresso em direção a uma maior privacidade é claro e representa um importante passo em frente na proteção dos dados dos utilizadores.

As reações às notícias foram amplamente positivasEspecialistas do setor veem essas medidas como uma melhoria significativa para a privacidade dos usuários do Signal. Apesar de Algumas questões críticas permanecemEspecialmente em termos de anonimato completo, o consenso geral é que os novos recursos de privacidade dos números de telefone representam um avanço significativo para o aplicativo e seus usuários.