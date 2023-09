Selo BYD, teste de estrada. O desafio mais realista para Tesla Model 3

O Selo BYD é a arma chinesa para a conquista do mundo dos veículos eléctricos e é imediatamente claro que é o adversário do Tesla Model 3. Um sedan Classe D, com formas aerodinâmicas, uma autonomia de 570 km do WLTP declarado alcance e uma aceleração de 3,8 segundos de 0 a 100 km/h.













26 de agosto













16 de junho



Tecnologia de vedação BYD





A tecnologia é muito interessante: e-Platform 3.0, trem de força 8 em 1 que combina toda a eletrônica em um único “bloco de motor” e uma Blade Battery sem cobalto. Além disso, é o primeiro modelo a utilizar o sistema Cell-to-Body, o que significa que a bateria está integrada na carroçaria, reduzindo assim as dimensões globais. Este aspecto necessita de mais estudo porque a base do piso do veículo é construída com componentes de bateria para gerir a sua rigidez e equilibrar o seu peso: existe uma estrutura em favo de mel no conjunto de baterias (feita de alumínio) que se torna o elemento central da dinâmica de condução, a distribuição de peso é perfeita, 50:50 entre frente e costasCom um centro de gravidade muito baixo. Para completar a parte mecânica encontramos a seguir 5 braços de arrasto multi-link e direção de engrenagem dupla. Passando ao motor, aqui encontramos muitas influências de Tesla que foi o primeiro a desenvolver o conceito de “integração”. A BYD usou essa inspiração e criou um trem de força que reúne todos os elementos: a unidade de controle do veículo, BMU (lida com o gerenciamento da bateria e das células), unidade de controle do motor, unidade de controle DC-DC, carregador de bordo, próprio motor e transmissão. Além disso, mais uma vez, seguindo o exemplo de Tesla, aí vem a eficiente bomba de calor, operando de -30° a +60° e usando um circuito que conecta todas as necessidades de refrigeração do veículo (interior, motor, eletrônica, bateria) de modo a melhorar a troca de temperatura e reduzir desperdícios.

Folha de dados do selo BYD motor Traseira: motor elétrico síncrono de ímã permanente. Em um sistema AWD, o motor dianteiro é assíncrono

Traseira: motor elétrico síncrono de ímã permanente. Em um sistema AWD, o motor dianteiro é assíncrono poder : 230 kW/313 CV e 360 ​​Nm (tração traseira) – 390 kW (530 CV) e 670 Nm (4WD)

: 230 kW/313 CV e 360 ​​Nm (tração traseira) – 390 kW (530 CV) e 670 Nm (4WD) 0-100km/h : 5,9 seg (tração traseira), 3,8 seg (4×4)

: 5,9 seg (tração traseira), 3,8 seg (4×4) velocidade máxima : 180 km/h

: 180 km/h bateria : Bateria de lâmina LFP de 82,5 kWh

: Bateria de lâmina LFP de 82,5 kWh suspensão dianteira : independente, braços duplos

: independente, braços duplos suspensão traseira : independente, multi-link, cinco braços

: independente, multi-link, cinco braços raio de viragem : 5,7 metros

: 5,7 metros Pneus : 235/45 R19

: 235/45 R19 freios : Discos ventilados

: Discos ventilados Tara : 1.750kg

: 1.750kg Compartimento de bagagem mín/máx : 400 litros

: 400 litros Frank (convés frontal): 53 litros

(convés frontal): 53 litros Comprimento : 4800 milímetros

: 4800 milímetros Comprimento : 1.875 milímetros

: 1.875 milímetros subir : 1.460 mm

: 1.460 mm um passo : 2.920 mm

: 2.920 mm CD : 0,219

: 0,219 Recarregando : CA 11 kW, CC 150 kW

: CA 11 kW, CC 150 kW bomba de calor : Sim, padrão

: Sim, padrão veículo para download? Sim, 3kW

Sim, 3kW domínio declarado (WLTP) : 570 km (tração traseira) – 520 km (tração nas quatro rodas)

: 570 km (tração traseira) – 520 km (tração nas quatro rodas) Consumo Declarado (WLTP): 16,6 kWh/100 km (combinado, tração traseira) – 18,2 kWh/100 km (combinado, AWD)

Bateria Blade: LFP e química célula-corpo





Já falamos sobre a bateria Blade no passado: é o carro-chefe da BYD e é difícil subestimar as características do carro porque é muito fino, resiste bem a testes de perfuração e usa um chassi com 172 células criam visualmente “lâminas”. (É um paralelepípedo retangular delgado) e Química é LFPmistura de fosfato de ferro e lítio para o cátodo. A BYD não é a única empresa que usa LFPs, tenha em mente que sua força reside no fato de que eles fabricam baterias há décadas e projetaram uma bateria ultrafina usando essa química. Mas quais são as vantagens das baterias LFP? Em primeiro lugar, dispensam o cobalto como material catódico, que é caro e a sua extracção está frequentemente associada a situações em que os trabalhadores são explorados. Então eles são mais resistentes: Eles toleram melhor as temperaturas Extremo sem reduzir o risco de fuga térmica (ou deriva térmica, ou deriva térmica, do inglês “Escapamento térmico”).

É uma situação em que o aumento da temperatura leva a outro aumento incontrolável e incontrolável, podendo chegar ao risco de explosão. Por esta razão, os fabricantes de VE querem evitar isto a todo o custo, e fazem-no com soluções de refrigeração que funcionam em hardware, que evitam curto-circuitos, ou arrefecem passivamente, reduzindo a retenção de calor ou “desengatando” fisicamente as células, e em software que cuida de intervir muito antes que um evento potencial ocorra, e isso acontece no NMC assim como no LFP. A vantagem dos LFPs, que a Tesla também utiliza, por exemplo, dentro da gama (onde também encontramos NMC), é que suportam melhor os ciclos de carga e descarga sem perder energia ao longo do tempo, são menos sensíveis às flutuações de temperatura e, como dissemos anteriormente, tolera mais o calor. As células individuais, que são longas e finas, também desempenham uma função estrutural porque substituem as vigas de reforço que estavam presentes na geração mais antiga de baterias. Muitos fabricantes ainda utilizam este esquema (células montadas em módulos, módulos inseridos na bateria e peças transversais que atravessam a bateria para impulso), mas Tesla, CATL e BYD deram um passo além ao delegar a função de impulso aos elementos que fazem carregar a bateria O mesmo para cada um tem soluções diferentes.

Motores e frete





O mercado de carros elétricos é viciado em potência extrema e espera-se que cheguem em breve bons carros com capacidades “normais” e capazes de reduzir custos. No entanto, como estreante europeu, a BYD escolheu claramente a estratégia dos grandes números com a Seal, o que não é diferente do que a Tesla e muitos outros fabricantes ocidentais ou coreanos fizeram. Por outro lado, estamos a falar de um sedan classe D que também necessita de mais potência para justificar os custos, ao contrário do classe C onde a BYD tem um crossover com potência mais dependente da estrada e menos extrema. Monomotor, tração traseira : 313 cv, 230 kW, 360 Nm, aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, autonomia de 570 km

: 313 cv, 230 kW, 360 Nm, aceleração de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos, autonomia de 570 km Motor duplo, tração nas quatro rodas: 530 cv, 390 kW, 670 Nm, 0-100 km/h em 3,8 segundos, autonomia de 520 km Ambas as versões Está limitado a uma velocidade máxima de 180 km/hAmbos possuem carregador CA trifásico de 11 kW e suportam carregamento rápido CC (corrente contínua). Máx. 150 kW (30-80% em 26 minutos, 10-80% em 37 minutos).

Na versão com tração integral, um motor assíncrono de 160 kW é adicionado ao motor síncrono de ímã permanente de 230 kW para tração traseira. A bateria é de 82,5 kWh Em ambas as versões, Design (tração traseira, pesa 2.055 kg) e Excellence-AWD (tração integral, pesa 2.185 kg). Com um sistema de carregamento de veículos, você tem uma potência de 3 quilowatts, e o veículo se torna essencialmente uma fonte de energia de 3 quilowatts para outros veículos/dispositivos.

Preços e equipamentos





A estratégia escolhida pelo Selo BYD é bastante padronizada: Não há diferença no equipamento Entre a versão monomotor (Design) e a versão bimotor (Excellence-AWD). Ambos têm de tudo: teto panorâmico, rodas de 19 polegadas, faróis full LED, máximos automáticos, sensores de luz e chuva, bancos esportivos (dianteiros elétricos, ventilados e aquecidos), tomadas USB C de 60 watts e USB A de 18 watts, Visor de instrumentos de 10,25 “, carregamento sem fio (2 x 15 W), climatização automática de zona dupla, bomba de calor, câmera de 360 ​​​​graus, Todos ADAS Nível 2 (incluindo controle de cruzeiro adaptativo e manutenção de faixa), App remoto, entrada sem chave, sistema de infoentretenimento com tela giratória de 15,6 polegadas, atualizações OTA, 4G SIM, Apple CarPlay e Android Auto. E ajuda? A BYD planeia instalar 500 pontos de assistência na Europa em 2024 porque sabe muito bem que o problema crucial que tem feito desistir muitos interessados ​​nos automóveis chineses é precisamente o problema da rede de oficinas capazes de resolver quaisquer problemas (ou prestar assistência e peças sobressalentes em caso de acidente). Estas são as promessas, e é evidente que teremos de ver como o programa de cobertura para a Europa e, sobretudo, para a Itália, irá realmente avançar. O selo BYD chegará ao mercado no quarto trimestre de 2023, Entrega a partir de novembro Aos primeiros clientes que encomendaram. lá uma garantia São 6 anos de carro e 8 anos de bateria e motor elétrico, e os preços ainda não foram anunciados. o preço Será anunciado durante o IAA 2023 em poucos dias, e a referência no momento é um personagem de ataque menos de 50.000 euros.

