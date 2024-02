SEAT Ibiza: Aniversário chega para celebrar o seu 40º aniversário

é uma longa história – o Assento Ibiza É sem dúvida o modelo mais icónico do fabricante espanhol e vendeu mais de cinco gerações ao longo de cinco gerações. 6 milhões de cópiasO que representa um verdadeiro ponto de viragem para o Barcelona. A primeira geração, datada de 1984, foi desenvolvida internamente pela SEAT, explorando as competências internas e a colaboração entre Giorgetto Giugiaro para o design exterior, Kerman para o design interior e Porsche para o motor.

> Na foto acima, o SEAT Ibiza Annual Limited Edition com as gerações anteriores do pequeno carro espanhol.

Toques de cinza – Em comemoração ao quadragésimo aniversário do nascimento de sua modelo mais famosa, L assento Agora lançando uma edição limitada chamada Edição Limitada do Aniversário de Ibiza, que traz novas cores, equipamentos e elementos de design exterior a Ibiza. Entre estes destaca-se Cor exclusiva Cinza Grafeno para a carroceria e Cinza Cosmo para o i Círculos Em ligas 18 pcs. A edição especial também pode ser identificada pelo logotipo “Anniversary Limited Edition” gravado a laser no pilar B e pelos faróis totalmente LED. No habitáculo há Assentos esportivos Desde tecido que melhora a dinâmica e o conforto, um novo acabamento em alumínio escuro fosco para os painéis das portas e cinza metálico para as saídas de ar e console central. “Anniversary Limited Edition” está gravado a laser na soleira da porta.

Mesmo com financiamento – o Assento Ibiza Edição Limitada Está disponível na Itália com motores de três cilindros 1,0 Ecotsi de 95 ou 115 cvEste último também está equipado com transmissão automática DSG. A fórmula Seat sem Pensieri também está disponível para a Edição Especial, que inclui 35 prestações de 199 euros: o valor inicial começa nos 4.008 euros e a prestação máxima final, prevista num máximo de 30.000 km, é de 12.617 euros.