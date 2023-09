Schlein tece a rede europeia e abre a vez dos trabalhadores

Elie Schlein tece a “teia europeia” em preparação para as eleições da próxima primavera para eleger o novo parlamento de Estrasburgo. O objectivo é fortalecer o bloco socialista, numa fase em que a direita está a ganhar consenso, mas talvez não o suficiente para destruir o equilíbrio actual. Em seguida, a Secretária do Partido Democrata escolhe com seus aliados as questões quentes em que competirá na campanha eleitoral e – Depois da vice-presidente do Governo espanhol, Yolanda Diaz, com quem se encontrou no início de setembro, foi a sua vez de se encontrar com o primeiro-ministro e líder socialista português, António Costa.. Enquanto a próxima reunião com Pedro Sanchez já está marcada na agenda.

O dirigente explicou que são duas horas presenciais, na embaixada de Portugal, para rever “questões internacionais e europeias, seja a política interna, seja as políticas levadas a cabo por aquele governo para relançar a economia e reduzir a desigualdade como tem feito nestes anos. ” Do Partido Democrata. Dos salários à transição energética, à redução do horário de trabalho para igualdade de remuneração, para a Ministra Democrata é preciso lutar em temas que afectam directamente as pessoas, e falar com os eleitores que, na sua opinião, em breve ficarão desiludidos com promessas não cumpridas . Assim, Portugal já iniciou uma série de escolhas.

Da bancada da oposição, é fácil para Schlein criticar as fracas reacções que surgirão da manobra e, nesta fase, ele está a desempenhar o papel mais confortável alguma vez desempenhado pelo seu adversário Giorgia Meloni, que está agora no governo. Sublinhou que “não conseguirão cumprir as promessas que fizeram”, lembrando que “as nossas prioridades são a saúde pública, o poder de compra das famílias e os salários”, assentes na batalha do “salário mínimo, da renovação de contratos, e garantir salários.” Reduzir a carga fiscal, que deveria ser estrutural.”

Todas as medidas para “reduzir a desigualdade”, que continuam a ser a pedra angular das eleições do Secretário do Partido Democrata, que estará em Crevalcour na tarde de sexta-feira ao lado dos trabalhadores da Marelli em risco de encerramento (hoje o Governador de Emilian e o Presidente do O Partido Democrata também estará na fábrica da Bonaccini). Na verdade, prioridades das quais Schlein não se quer distrair até às eleições europeias – e pede a todo o partido que trabalhe unido nestas bandeiras – e não pretende fazê-lo depois da votação. Nos quais se imaginam diferentes cenários nos quais os líderes da velha guarda agem, substituindo-os pelos métodos do líder externo.

Na verdade, estes são dias de grande turbulência dentro do partido. Depois que a região reformista começou a unir as suas fileiras, apesar da atitude morna do seu representante Stefano Bonacini, Dario Franceschini também se propôs a exigir a união dos vários espíritos das correntes que apoiavam Schlein.. De Zingaretti aos ex-Littians, incluindo Speranza (que não parece muito convencido no momento), todos deveriam fluir para um único riacho, que, segundo alguns rumores, será chamado de Arquipélago.

O secretário do Partido Democrata teria evitado regressar à velha lógica, como fez o próprio Bonacini, que afirmou: “Se voltarmos às tendências do passado e a essa forma de gerir o partido… então estamos a falar de anos em que sofremos derrota após derrota.”

O mesmo sentimento se aplica a Schlein, que continua a não comentar grandes movimentos, e continua a adiar o momento decisivo para a escolha dos candidatos às eleições europeias. Porque aí os líderes que ainda não desapareceram se revelarão. Aí começará a surgir a escolha do líder nasserita, que terá que resolver a reserva sobre concorrer como líder, e deixar a mesma decisão para os outros líderes, ou continuar a contar-se, ou focar nos números. Representante de seu projeto.

A caminho diretamente, Schlein não tem intenção de ser influenciado por apoiadores internos, percebendo que eles poderiam se livrar dele. Tanto que muitos já sussurram o nome de uma possível alternativa em caso de derrota nas eleições europeias, Dario Nardella, que já está pronto para concorrer a Estrasburgo. Mas o prefeito de Florença nega tudo e diz que não está totalmente envolvido neste jogo.

A líder nem olha mais para o potencial aliado Giuseppe Conte, que guarda suas amargas decepções ultimamente. Em vez disso, concentrou-se nos quadrados, que sempre a acolheram calorosamente e dos quais ela tinha certeza de que poderia tirar mais vida. Enquanto o próprio Bonacini diz que está pronto para persegui-los, se forem quadrados marcados como PD.