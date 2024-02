Sarabande é um punk entre muitas emoções e alguns assobios (para Scanzi) – Corriere.it

BERLIM – O punk acabou, reencontramos o punk: foi uma combinação de fogos de artifício, emoções, madeleines diversas, mas também assobios, trocas de boxe (metaforicamente) com o público, e punk de fato, que marcou um dos eventos mais esperados eventos. No início de 2024, Regressando a Berlim, depois de quase 35 anos, do CCCP. Esta é a banda de rock italiana mais importante dos anos 80 e talvez de sempre em termos de temas, sons e atitudes, a estrada socialista para o punk: Giovanni Lindo Ferretti, depois de anos de exílio nas montanhas e mutações ideológicas e o virtuoso Massimo. Zamboni, que nunca parou de brincar, partiu com as modelos Anarella e Fattore Berlin, onde começou sua aventura, Quarenta anos atrás, durante a Guerra Fria. Sim, uma caravana contínua de italianos vagava pelas ruas da capital alemã há horas: pessoas de 40 a 50 anos, em média, progressistas, o paradoxo de uma banda italiana viajando para o exterior levando seus fãs com eles, o que poucos outros haviam testemunhado .

Por que emCasa de Cultura Astra, uma antiga estação ferroviária da República Democrática Alemã que virou clube, estavam todos verdadeiramente locais para um evento com ingressos esgotados que será repetido amanhã e no dia seguinte (mas poderá ocupar oito noites, dizem os organizadores). Recomeçamos precisamente com o hino da extinta República da RDA: mas quem acredita que este regresso é Revivendo a nostalgia, a começar pelas seleções do repertório, muito orientadas para o lado mais psicanalítico (psicótico) do grupo e não para o lado político-ideológico. E também porque hoje Ferretti, que está tão próximo das posições de Bento XVI Ele não canta.) Mas quando mais de trinta anos de silêncio são quebrados com a “Depressão Cáspia” (“A liberdade é uma forma de disciplina»), Fica imediatamente claro que este encontro funciona sobretudo do ponto de vista artístico: Lindo tem uma voz poderosa (e imutável), e o Zamboni toca violão com habilidade como sempre e como se fossem golpes de espada ou de navalha. E os dois atores saem dos dois lados do palco, Annarella em ótima forma, um pouco menos morna, mas ainda assim surreal, e em “Producer Consumes Creep”, o leitmotiv de “morte, a sala explode, o fim dos sonhos de progresso no mundo.” A década de 1980 coincide exatamente com o que aconteceu quarenta anos depois. Um entusiasmo que cresce ainda mais com a mazurca “Battagliero” do Vale do Po: cada música é uma pintura. READ chi è la co-conduttrice della terza serata- Corriere.it

Aborda a espiritualidade (queridinha de Ferretti nos últimos anos), como no filme “Libera me domine” com Anarella vestida de freira. Depois da comovente invocação de “cuuuurami”, aqui está o momento punk da noite: porque o esperado chega como um monólogo contundente de Andrea Scanzi, amigo de Ferretti. Mas não os fãs do Cccp: eles juram isso nas redes sociais e Eles o cobriram de vaiasTanto que Lindo teve que defendê-lo e a opção de trazê-lo para Berlim, e quase brigou com a torcida nas primeiras filas. É um momento, claro, mesmo que talvez afecte ligeiramente o que deveria ter sido um momento chave da noite: “Emilia Paranoica” talvez pareça menos poderosa, a peça central da saga do PCC, do comunismo e do Roipinol (mesmo que Lindo havia mudado o roteiro e inserido terremotos e outras variáveis ​​contemporâneas). Mas então o cantor recomeça com “Punk Islam”: é a Berlim dos turcos e moicanos que ele e Zamboni frequentaram na juventude. Quando Ancara canta, a sala fica em silêncio novamente. No salmo que continua com “Rádio Cabul”, Anarella usa burca, Ferretti também fala do Donbass e não esconde alguma simpatia pela Rússia.