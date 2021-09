Ronaldo ainda está marcando com o United. Chelsea venceu o Tottenham

Londres – Cristiano Ronaldo pontua novamente, como em ku de Campeões Contra Young Boys, mas desta vez foi assim Unido Vitórias. Sucesso em troca e com Suspense há chance West Ham (Invicto antes desta corrida), até tomou a iniciativa Benrahma (Obrigado infeliz e decisivo desvio Faran). So portugues ex juventus No entanto, ele fez o empate (o quarto em suas três partidas), antes Perla Na final do primeiro em serviço Lingard e o rigor conferido pela Var e errado Na recuperação dos londrinos com Nobel , hipnotizado por de Gea. lá procissão Assim, permite ao goleiro espanhol Solskjaer relatar Liverpool . Com o Manchester United e os Reds aqui Chelsea Quem venceu o jogador do Spurs, Paratici, por 3 a 0, fora de casa. Os gols de Thiago Silva, Kante e Rudiger foram decisivos.

Classificação da Premier League inglesa

Ronaldo no gol e United com suspense

No estádio de Londres, um jogador defensivo OgbonnaEx-Juventus e Toro foram chamados para o adiamento Cristiano Ronaldoprofessor conhecido ofensiva Em Solskjaer 4-2-3-1 com Pogba Na linha de meio-campistas de ataque. o Unido tente pegar Comando de operações, mas West Ham assustar os convidados Bowen, cercado pela defesa primeiro (17 ‘) e depois eu parei Salvo por Da De Gea (23 ‘). Mas no “Red Devils” lá Qualidade E ele se gaba de tudo Bruno Fernandez Em grande equilíbrio à esquerda, mas excepcional Fabiansky Aquele que desvia a bola com a ponta dos dedos Balu (27 ‘). intervenção decisiva, lembrando que após alguns minutos eu Londres Assuma o comando: Benrahma Recebe a bola na borda e chuta o gol e encontra tenha sorte Abad Deflexão de Varane que desloca de Gea (30 ‘). No Unido Precisamos de um choque e isso vem do conjunto português:pincel de traço de caneta‘De Bruno Fernandez para Ronaldo, que se estabelece borda de impedimento Ele venceu Fabianski em duas etapas (35 minutos). última chance por pausa No entanto, ele é do West Ham, pois Vlasic tocou na barra com o pé esquerdo (42 ‘). Na segunda metade roteiro Não muda, com o progresso da intenção unida Efeitos Com seu talento e coragem, o West Ham está pronto me responda golpe a golpe. o Trabalho europeu No entanto, eles se sentem e se escondem OcasiõesPogba foi convocado em banco de parque (Inside Lingard) Protestos Ronaldo Quando ele caiu na caixa ao entrar em contato com Koval (76 ‘). correndo sim vira de novo Mas na final com um Perla De anteriormente em serviço, apenas Lingard, jogado dentro rixa Dar Solskjaer Caiu aos 89 ‘. o West Ham Não lá e suba para encontrar Precisão toque de mão o que visto do var: no disco vai Nobel Hipnotizado por de Gea que rejeitar A bola dá sucesso e cume Hello United.

West Ham – Manchester United, relatório do jogo e estatísticas

Thiago Silva e Rudiger expulsam Tottenham Hotspur

Sua quarta vitória em seus primeiros cinco jogos da Premier League Chelsea em Lukaku Que excede 3-0 dias Tottenham. Graças a estes três pontos, os Blues chegaram ao topo da classificação com 13 pontos, Liverpool e Manchester United. A segunda derrota consecutiva para o Tottenham, que permaneceu na sétima colocação a -4 dos três primeiros. O onze Tuchel abre o jogo na abertura do segundo tempo, aos 49 minutos, graças a um cabeceamento de Thiago Silva desenvolvimentos de canto. Aos 57 ‘o Chelsea duplica com um chute de longe Kanti Ela mudou de direção por Dyer, que não deixou nenhuma chance para Loris. A quinze minutos do final Thiago Silva continua perigoso com o seu cabeceamento, mas Lloris é contra os grandes. Aos 80 minutos, o goleiro do Tottenham fechou a porta para Werner, que substituiu Havertz. Aos 86 minutos, Lukaku também tenta entrar na linha de goleadores, mas eu vi que ele era central. Na final, a ex-Roma Rudiger Ele conserta o placar de 3 a 0 com um chute do meio da área.

Tottenham vs Chelsea, relatório do jogo e estatísticas

Lester Coe, Brighton em vol

Na primeira metade deEstádio AMEX Brighton paga. E se um tiro Maupay Rejeitado pela defesa (14 ‘), reações de 20’ Schmeichel salvar Lister Experimente em março. lá a pressão Dos anfitriões em 35 minutos, quando Onde Ele vê um toque de mão na área WesterguardH: É um pênalti Maupay não está errado. No primeiro tempo, Brendan caiu com um gol Rodgers Tente redesenhar ‘Voxes’ com entrada Lookman para Madison, mas apenas cinco minutos depois Graham está de volta novamente Oleiro Para passar o tiro livre: Trossard e. Deadlift Vencedor Welbeck que vai com a cabeça 2-0. É muito cedo para desistir do segundo Vardy, que recebe a bola de Tielemans e Reabrir jogos Enviado para o canto esquerdo (61 ‘), enquanto Onde Logo depois de ver o impedimento e um gol mesmo possível Cancelado em Lookman (67 ‘). e sempre Impedido Último cancelado em Ndidi (86 ‘): é o último SuspenseE Lester Coe e Eid Brighton Ele aproveita o segundo lugar com -1 de lideres.

Brighton Leicester: estatísticas e pontuações