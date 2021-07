Roma, perto da renovação do Pellegrini. E parece que Dzeko continua – esporte – futebol

Roma, 27 de julho de 2021 – Não Roma Ela está pronta para garantir dois de seus pontos definidos à luz de sua primeira temporada com Jose Mourinho No assento. O primeiro passo é estender o contrato de Lorenzo peregrinos: O meio-campista do Giallorossi se prepara para renovar sua relação de trabalho com a capital, um novo quinto aniversário está pronto para ele que o comprometerá com Roma até 2026. Há algum tempo, as duas partes estão em negociações para formalizar o acordo, branco fumaça aparece em breve. A segunda, por outro lado, diz respeito à sobrevivência do Éden Dzeko: Seu nome aparece todos os anos na lista de iniciantes, mas Mourinho não quer negar a si mesmo.

E o mercado da Roma gira em torno do atacante bósnio: Mourinho Ele reiterou à direção que quer apostar nele à luz da próxima temporada, mas isso não significa que o clube Giallorossi não queira se proteger com mais uma participação na divisão avançada. Um dos nomes mais populares no momento é Eldor Shumorodov, o meio do atacante uzbeque sob Al GénovaA Roma está disposta a oferecer até 15 milhões de euros por 61 Rossoble, mas Grifone já anunciou que não vai concordar em vendê-lo por menos de 20 milhões de euros. Ele avalia a Roma, por se tratar de um número significativo, e também investiga outros perfis caso o uzbeque não chegue.

renovar o contrato peregrinosEm vez disso, a discussão continua com um desfecho positivo: em breve a gestão dos Giallorossi deve encontrar um acordo final com a periferia do jogador, que se estenderá até 2026 graças ao pagamento de MourinhoQue não escondeu a admiração pelo meio-campista. Portanto, para ele, espera-se que desempenhe um papel de primeira classe no tabuleiro desenhado pelo treinador português, que certamente não gostaria de perder nenhuma oportunidade em sua primeira temporada no banco de reservas em Roma.