Roma para Mourinho aqui é Rui Patricio, Xhaka e Zahir: os nomes quentes الأسماء

Obrigação obscurecida por um sorriso: “No final do mercado construiremos Roma até Mourinho“.Thiago Pinto está aproveitando a oferta de Mourinho, que ele fez na qualidade de Chefe de Cerimônia, para tranquilizar os fãs sobre as estratégias do clube.”Embora seja uma campanha de transição difícil para todos, fizemos uma análise da equipe com José para entender o que precisamos»O gerente geral que o conheceu ontem disse Jorge MendesPresente na sala de conferências. O objetivo do bate-papo era acertar o acordo com Wolverhampton para Roy PatricioPor dias, muito perto de me mudar para Roma. Pediu também explicitamente ao treinador, que preferia o titular da selecção portuguesa ao seu homólogo suíço, a contemporânea Suméria e outras soluções italianas, a começar por Giulini, para quem Thiago Pinto estabeleceu uma base negocial com a Atalanta.