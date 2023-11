Roma, Giannini ▷ “O clássico afeta a partida anterior. Mau é o verdadeiro líder do grupo”

O A capital é Derby O pontapé inicial está marcado para as 18h de domingo. As duas equipes estão separadas por um ponto na classificação e apresentam sentimentos opostos após as competições europeias. Lazio viu determinação e determinação na vitória Campeões Ao lado do Feyenoord, a Roma vem de uma derrota feia em Praga Liga EuropaE. As consequências do desempenho decepcionante dos Giallorossi frente ao Slavia Praga podem transformar-se num estímulo para os jogadores da Roma.

Isto é o que pensa o príncipe Giuseppe Giannini, histórico e querido capitão da Roma e agora responsável pela ala juvenil do Monterossi FC, quando fala aos microfones. Rádio Rádio Low Sport: “Derbies são jogos muito importantes que afetam o jogo disputado anteriormente. A Roma sempre passa por algum condicionamento psicológico antes de um clássico, mas inconscientemente nem sempre chega a cem quilômetros por hora. Penso que poderia ter acontecido em Praga, numa altura em que a Roma se prepara para o derby de domingo. Há um mês observei sem ampliar os avisos, como queria ser protagonista no domingo do clássico, isso também aconteceu comigo.. Penso que a extravagância de Mourinho foi concebida pelo seleccionador de Portugal para manter todos atentos. Uma indicação de quanto está nas mãos do grupo, bem como as decisões relativas à decisão de apagão de imprensa. A Roma tem jogadores como Lukaku e Dybala que, apesar de serem grandes jogadores de futebol, se deixam dominar pela grande personalidade de Mourinho.”

Assim, as atitudes do treinador da Roma foram amplamente estudadas pelo treinador português, segundo Giannini.

“Penso que a obsessão de Mourinho após o jogo de Praga foi desenhada pelo seleccionador de Portugal. Uma indicação de quanto está nas mãos do grupo, bem como as decisões relativas à decisão de apagão de imprensa. A Roma tem jogadores como Lukaku e Dybala que, apesar de serem grandes jogadores de futebol, se deixam influenciar pela personalidade superior de Mourinho. Mau é quem manda em todos no vestiário, ele tem tudo sob controle, caso contrário sempre haverá conflito com essas atitudes.. A Roma não pratica um futebol inteligente, é um treinador prático que quer vencer. Ele também tem essa habilidade incrível de destacar a força do time. Embora falhe em parte por estratégia, em parte por um enorme ego, ele aposta a palavra nos seus jogadores”.

Giannini não fala muito sobre os favoritos de domingo, mesmo que mencione um time melhor em sua opinião

“O clássico é um jogo tão disputado que é difícil fazer previsões. Muitas vezes, quando você vem de uma derrota, ele costuma ter um ótimo desempenho. Espero que o mesmo aconteça com os ciganos. Acho que a Roma está um pouco mais forte que a Lazio este ano, como a Lazio está passando por dificuldades, já perdeu vários jogos, está jogando pior que no ano passado, então a Roma pode levar a vitória para casa. O jogo da Roma é baseado na individualidade, nas jogadas de Dybala, Lukaku e às vezes El Shaarawy. Por outro lado, a crença de Sarri é jogar futebol e criar uma rede de passes para chegar ao gol, mas este ano não venceu 5 dos 11 jogos.”.