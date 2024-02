Reggiana-Südtirol 1-1: placar final e destaques

90'+6' O apito final da partida. Reggiana-Südtirol 1-120h08

90'+5' Amarelo para Regiana. Eduardo Peragnolo recebeu cartão amarelo contra Molina.20h08





90'+4' Poluzzi bloqueia outro cruzamento do flanco esquerdo.20h07

90'+1' Cinco minutos de acréscimo.20h03

90' Convulsões para Arrigoni.20h03

87' Remate de longa distância com o pé esquerdo de Cagnano e Bardi para bloquear a bola.19h59

83' Mudança no meio-campo do Sudtirol. Sai Fabian Tate e entra Dauda Peters.19h56





83' Mudança de ataque para o Südtirol. Sai Daniele Casiraghi e entra Riccardo Cervo.19h56

82' Tait caiu novamente e não conseguiu terminar a corrida.19h54

81' Cruzamento da lateral esquerda para Piranolo e Poluzzi bloqueou a bola com o punho.19h54

78' Tait desmaiou após uma colisão frontal com um companheiro de equipe.19h51

76' Em cobrança de falta, Bianco assume o controle e chuta pela borda com o pé esquerdo, mas a bola sobe alto.19h48





74' Mudança no meio-campo de Reggiana. Sai Luca Cigarini e entra Elvis Kabashi.19h47

74' Mudança no meio-campo de Reggiana. Sai Nathan Girma e entra Filippo Meligoni.19h46

72' Meta! Reggiana-Südtirol 1-1. Rede Rafael Odogo. Cruzado por Davi, Marcandali erra na raspagem da área e Casiraghi desafia Bardi, que de alguma forma afasta a bola, que chega a Odougou, que marca. Veja o perfil de jogador de Raphael Odogwu19h45

70' O cruzamento de Arrigoni acabou logo atrás.19h42

68' Amarelo para Sodterol. Alessandro Malamo recebeu cartão amarelo após violenta entrada sobre Blanco.19h41





68' A cobrança de falta direta de Girma termina em alta.

66' Bianco vence cobrança de falta perigosa na lateral, após ser bloqueado por Masiello.19h39

63' Meta! Reggiana-Südtirol 1-0. Rede de Edoardo Peragnolo. Blanco coloca no meio, Girma acaba errando e a bola chega a Pieranolo, que bate o inocente Polozzi na frente do gol. Dê uma olhada no perfil do jogador Edoardo Pieragnolo19h36

62' Jondo escapa pela esquerda e coloca a bola em passe, que é interceptado por Polozzi.19h34

60' Mudança no meio-campo de Reggiana. Sai Manolo Portanova e entra Alejandro Blanco.19h37





60' Mudança no ataque de Reggiana. Sai Stefano Bettinari e entra Cédric Jondo.19h34

59' Mudança no meio-campo do Sudtirol. Sai Jasmin Kurtic e entra Alessandro Malamo.19h33

59' Trocando a ala pelo Südtirol, sai Hamza Al-Kawakibi e entra Salvatore Molina.19h32

58' Odogwu recebe de Casiraghi e chuta com o pé esquerdo na área, que finaliza alto.19h30

57' Pieranolo rouba bola importante e tenta mandar Bettinari para a área, o que era de se esperar.19h29





53' Pieragnolo manda pela esquerda uma bola tensa, que é desviada por Poluzzi e Bettinari, após o rebote, não consegue se coordenar para finalizar o jogo.19h26

50' Briga na área de Regiana, com Bardi obrigado a bater.19h23

50' Percussão de Odogwu, cujo final foi convertido em escanteio de Mercandalli.19h22

49' Arrigoni chuta forte da entrada da área, mas finaliza alto.19h21

46' início do segundo tempo. A primeira bola jogada pelo Südtirol.19h17





45' Mudança de ataque para o Südtirol. Sai Silvio Merkaj e entra Rafael Odogwu.19h18 READ Forlani não segue Dominguez, aos olhos do meio-campo de Portugal!

Um primeiro tempo equilibrado em termos de jogo e chances de gols, terminando em empate sem gols. No entanto, as donas da casa tornaram-se mais perigosas ao acertar no poste exterior com um remate que foi desviado por Portanova. Os goleiros estavam efetivamente inativos.19h04

45' O julgamento não concede cura. Fim do primeiro tempo entre Reggiana e Südtirol 0-0.19h02

44' Casiraghi cabe em Merkaj que entra sozinho na área e desliza no momento do passe. No entanto, o invasor é um intruso.19:00

39' Cruzamento da lateral esquerda de Davie e Pieragnolo bate friamente no peito do goleiro.18h55





36' Amarelo para Sodterol. Tommaso Arrigoni recebeu cartão amarelo por uma entrada tardia em Pieranolo.18h53

32' Mirkaj tenta entrar na área, mas Mercandali se antecipa e coloca no escanteio.18h48

29' Remate forte de Kurtić de longe, mas a bola chegou bastante alto.18h45

28' Cruzamento da esquerda de Piranolo, mas Polozzi sai e bloqueia a bola.18h44

25' Bettinari chutou fundo com um chute de calcanhar impressionante e Portanova errou drasticamente no controle da bola, o que o colocaria na frente do goleiro.18h43





22' Amarelo para Regiana. Manolo Portanova recebeu cartão amarelo por uma entrada dura em Cagnano.18h38

20' Um cruzamento maravilhoso de Cigarini para Portanova, cujo resultado da borda, desviado por Cagnano, acertou no poste externo.18h36

15' Movimento da direita para Casiraghi, que mandou bola perfeita para Al-Kawakibi, que desviou.18h32

13' Cagnano espera que Cigarini esteja na área e esteja bem alimentado.18h30 READ O Inter é o primeiro do grupo se... O que falta aos nerazzurri para assumir a liderança?

10' Pieranolo solta Pieruzzi, que chega na entrada da área e erra o passe final.18h26





8' Um cruzamento da esquerda de Pieragnolo foi bloqueado por Polozzi com o punho forte.18h24

5' Tait dá excelente bola para Merkaj, que erra o gol.18h21

3' Uma cobrança de falta de Cigarini e Pettinari tira involuntariamente a bola da cabeça de Szyminski. A defesa é gratuita.18h20

O início da partida. A primeira bola jogada por Reggiana.18h16

Equipes entrando em campo. A partida será arbitrada por Giacomo Camploni, de Pescara.18h14





Tirol do Sul (3-5-2): Polozzi; Masiello, Scalia, Cagnano; Al-Kawakibi, Tait, Arrigoni, Cortic, Duffy; Casiraghi, Treinador Mercage: Federico Valente18h11

Reggiana (3-4-2-1): Poetas; Samperesi, Szyminski, Mercandali; Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pieragnolo; PORTANOVA, Germa; Treinador de Bettinari: Alessandro Nesta18h10

A partida direta de ida, disputada no Trentino, terminou em 3 a 2 a favor dos Emilianos.17h48

Os visitantes também somam 31 pontos e querem dar continuidade à vitória apertada em casa contra o Bari.17h47

Os donos da casa estão na 13ª colocação com 31 pontos e querem voltar às vitórias depois de terem conquistado apenas 3 pontos nas últimas 4 partidas.17h46





Bem-vindo ao Estádio Mapei, em Reggio Emilia, para assistir ao jogo entre Reggiana e Südtirol, partida válida pela 27ª rodada do torneio da Série B.17h45