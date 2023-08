Quantos passos você (realmente) precisa dar todos os dias para se manter saudável?

Fazer Dez mil passos por dia para se manter saudável E viver muito? Não se sinta culpado se o seu pedômetro cair fora da meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com um novo estudo publicado na Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva será suficiente Quatro mil passos por dia para reduzir significativamente o risco de morte por qualquer causaetcQuase 2.400 passos para reduzir as mortes por doenças cardiovasculares. Que não existe um “número mágico” de passos a serem dados todos os dias é evidenciado pelos muitos estudos publicados em revistas científicas que se sucederam ao longo dos anos, cada um propondo sua própria “receita”. Mas o que é realmente importante?

Os autores da meta-análise analisaram 17 estúdios diferentes Que envolveu no total aprox Foi seguido por uma média de 227.000 pessoas por 7 anos Avaliar o impacto de diferentes “ofertas” de caminhada na saúde. BomJá dar cerca de 4.000 passos por dia começa a diminuir o risco de morte por qualquer causae você faz Cerca de 2.400 passos por dia reduz o risco de morte por doença cardiovascular. Em particular, de acordo com o estudo, A cada mil passos extras por dia (para um total de 5.000 passos) vinculados a 15% de desconto afiliado Risco de morte por qualquer causaenquanto você faz 500 passos extras por dia (4500) relacionado a Redução de 7% nas mortes por doenças cardiovasculares. para gangues população mais jovemA maior melhora foi observada nos indivíduos que fizeram isso Entre 7.000 e 13.000 passos por diaenquanto para os de 60 anos ou mais era Entre 6.000 e 10.000 passos. O estudo confirma isso Quanto mais você andar, melhorNão importa a sua idade e onde você mora.

o melhor remédio

Então a caminhada é o melhor remédioComentários Dr. Mauro Pepe, Diretor de Área Clínica do IRCCS Monzino Heart Center em Milão: «« Já se sabia que um estilo de vida sedentário Ele é Está associada a uma deterioração da saúde em geral e do desempenho cardíaco em particular. Independentemente dos abdominais difíceis de quantificar dos passos que você dá todos os dias, a mensagem deste novo estudo é clara: ele confirma que Mesmo um aumento limitado na atividade física diária – Neste caso mais trivial, ou seja, caminhar – Tem maiores benefícios para a saúde e menor risco de morte e doenças cardiovasculares em geral. Caminhar é acessível a todos, pessoas saudáveis, mas também idosos e indivíduos com condições de saúde menos que óptimas; Fazemos isso o tempo todo, sempre que saímos para trabalhar, em casa, em outro lugar. Quanto mais você anda, maiores são os benefícios para a saúde».