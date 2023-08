Quantos passos por dia para evitar ficar doente: a resposta da ciência

Com menos de 4.000 passos por dia, o que é menos da metade do recomendado até agora, você está vivendo mais e incorpora o recurso quanto mais caminha, até 20.000 passos por dia. É o que indica o maior estudo mundial sobre o assunto, publicado no European Journal of Preventive Cardiology. É uma análise de pesquisas anteriores lideradas por Maciej Banach, da Universidade Médica de Lodz, na Polônia, e da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. O estudo descobriu que dar pelo menos 3.967 passos por dia é suficiente para começar a “reduzir o risco de morrer de qualquer doença”, enquanto 2.337 passos por dia reduzem o risco de morrer de doença cardiovascular.