Quando está quente fora da temporada, as temperaturas devem atingir 26-27°C nessas áreas

As temperaturas vão subir acentuadamente nos próximos dias

As temperaturas sofrerão um aumento geral e rápido nos próximos dias, atingindo um pico de 26/27°C em algumas áreas.. Será a primeira primavera verdadeiramente quente, com temperaturas bem acima da média sazonal do período.

até Quarta-feira, 20 de marçodiaEquinócio de primaveraAs colunas mercuriais não sofrem choques particulares, exceto a primeira subida alarmante no norte.

Quinta-feira 21 e sexta-feira 22No entanto, com a presença de um giro ciclónico e de um anticiclone africano localizado a oeste da Península Ibérica, quase todo o país será engolfado pelo influxo de ar quente proveniente dos quadrantes meridionais.

E por causa da luz solar, a temperatura vai subir e atingir um pico 26/27ºC Nas duas ilhas principais os valores estão próximos 24/25ºC Sul e na maior parte da ponta 20/22°C Em outras partes do país. Previsão de temperatura máxima para sexta-feira, 22 de março Embora o próximo Fim de semana Não garantidamente constante, a imagem térmica não sofre certas variações, às vezes os valores são superiores à média do período.

Somente com agendamento Semana que vem Uma mudança pode ser vista na circulação geral. No entanto, abordaremos isso com mais detalhes em atualizações futuras.