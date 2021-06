Proprietários Assassinados: Esta é a propriedade da casa

Notícias negativas sobre um tijolo se preparando para uma picada de verdade: Das propriedades lá fora, realmente existe uma Patriotismo 4,8 bilhões de imposto de registro sobre vendas, 3,8 bilhões de emu, 1,6 bilhão de imposto de hipoteca e 800 bilhões de euros por ano devido a heranças.

Quanto é o “valor” das linhas

Aparentemente, as pessoas sempre carregam o peso dos impostos Trabalhadores: Quase metade da receita tributária italiana, na verdade, está ligada ao imposto de renda pessoal, que garante 209 bilhões de tesouros do governo dos 491 (ou seja, 42%) disponíveis. Por outro lado, as empresas pagam entre 56 bilhões de IRES e 23 bilhões de IRAP para 56,3 bilhões (11%) em gestão financeira. Estes são dados importantes Centro de Pesquisa UnimpressaAssim, o IVA garante ao estado cerca de US $ 137 bilhões (28% da receita total), enquanto o imposto especial de consumo sobre a gasolina, tabaco, gás e álcool vale mais de US $ 39 bilhões (8%). Por fim, o imposto sobre jogos e loterias garante ao estado US $ 14,3 bilhões (3%). “ Nosso sistema tributário é muito desequilibrado e, em todo caso, um fardo pesado para os contribuintes. Tudo isso precisa ser levado em consideração pelo governo, que, se realmente deseja criar um sistema tributário melhor e alinhado aos padrões internacionais, deve, no futuro, abrir as portas para a reforma tributária. Uma reforma que deve seguir duas diretrizes: primeiro, a criação de um sistema tributário voltado para promover o investimento empresarial e a recuperação de empregos, e, segundo, a simplificação de todos os contribuintes com menos regras e regras mais claras. “, Comentários a Aperte Marco Salustri, Conselheiro Nacional da Unimpressa.

Em profundidade, o relatório do centro de estudos mostra como 209 bilhões de 203 bilhões estão ligados a sobretaxas regionais e municipais. Nas classificações de impostos mais altos Outras, Como anteriormente esperado, com 32,7 bilhões (6,7%) de IRES (imposto de renda das empresas) e 25,4 bilhões (5,2%) de IVA (136,9 bilhões) sobre o imposto especial de consumo sobre a gasolina e outras commodities. 23,6 bilhões (4,8%) no Iraque (imposto regional sobre atividades manufatureiras), 10,6 bilhões (2,2%) em impostos especiais de consumo sobre o tabaco, 8,3 bilhões (1,7%) em ISOs (imposto alternativo sobre capital), 7,7 bilhões em receitas da Lotto ( 1,6%), 7,1 bilhões (1,4%) com impostos relacionados com seguros, 6,6 bilhões (1,3%) com renda de jogo e desafio, 6,6 bilhões (1,3%) com imposto de selo, imposto de registro com 4,8 bilhões (1,0%), ‘Emu (único município sobre bens imóveis) Imposto) 3,8 bilhões (0,8%), imposto de consumo sobre o gás natural 2,7 bilhões (0,5%). A taxa de licença de Roy para a TV é estimada em 1,9 bilhão (0,4%) para os tesouros do estado.

O plano de Letta foi rejeitado

Se esta é a tarefa de reabastecer os tesouros do Estado com 42,5%, a contribuição anual das empresas é de 37,2 bilhões de euros e 56,6 bilhões de euros de 23,6 bilhões de euros. No tijolo, 11 bilhões (2,2% da receita total) pesam sobre a tributação “patriótica”: 4,8 bilhões de impostos registrados são pagos a cada ano (usados ​​principalmente para vendas de imóveis), 3,8 bilhões emu (excluindo impostos sobre terras e terras, “primeiro casas ”), hipotecas 1,6 bilhões em impostos e 800 milhões em impostos sobre herança. Para Giornale.it Entrevistamos o economista Giulio Sabelli (entrevista completa aqui) Rejeitado O plano de Letta é aumentar o imposto sobre herança para ajudar os jovens. “ Acho que qualquer perturbação que causarmos por uma crise econômica que já está assolada por uma epidemia, uma crise econômica que pode reviver o capitalismo, nos atingirá nos mercados internacionais e criará uma perda econômica que desencadeará a fuga de capitais italianos para o exterior. Isso é exatamente o que acontece neste país toda vez que esse tipo de condição é previsto. Foi uma política econômica irresponsável que revela que os partidos estão se desintegrando e neste caso os democratas estão perdendo todas as suas referências regionais. “

Quem não tem que pagar IMU

No entanto, devido à urgência da infecção, como escrevemos sobre este artigo (clique aqui), Artigo 1, parágrafo 599 da Lei do Orçamento de 2021, Excluir Para propriedades já sujeitas a subsídios até 2020: São utilizadas como empresas de hotelaria, pensão, praia, lago, rio e balneário. O mesmo tratamento para fazendas, aldeias turísticas, albergues da juventude, refugiados de montanha, colônias de mar e montanha, senhorios para estadias curtas, casas e apartamentos de férias, bed and breakfast, apartamentos e parques de campismo. Além disso, o cancelamento da primeira parcela da UEM estende-se a outras propriedades, como empresas envolvidas na criação de estruturas de exibição no contexto de feiras ou exposições, espetáculos de cinema, teatros e salas de concerto, bem como discotecas, salas de dança e casas noturnas.

Ativos “ocultos”