Projeto “Chow!” Fondazione Amplifon chega a Portugal – Corriere.it

Conectar hóspedes idosos em residências de saúde, criando oportunidades recreativas e sociais para eles. Este é o objetivo Projeto “Olá!” Da Fundação AmplifonQue cruzou pela primeira vez a fronteira nacional na quinta-feira, 9 de novembro, e chegou Em três instalações na zona de Lisboa, Portugal. A iniciativa, que nesta primeira fase envolverá cerca de uma centena de pessoas, foi hoje apresentada na residência Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo.

“Temos também o prazer de lançar os projetos da Fundação Amplifon em prol da inclusão social em Portugal. Há pouco mais de três anos, nossa organização desenvolve iniciativas para apoiar pessoas que correm o risco de ficar para trás, com especial referência aos idosos das suas comunidades. A entrada em Portugal é o primeiro passo num processo de internacionalização que visa levar os projetos de inclusão social da Fundação a outros países onde o Grupo Amplifon opera, em linha com o ADN inovador e global da nossa empresa.” Susan Carol Holland, presidente da Fundação Amplifon.

Como funciona o projeto “Ciao!”? Projeto “Chow!” Ela nasceu na Itália em 2020, durante a pandemia de Covid-19, para encontrar Uma solução para o longo isolamento que os residentes de lares de saúde foram obrigados a suportarE facilitar a manutenção de relacionamentos com seus familiares e oportunidades de lazer e entretenimento. A nível concreto, a iniciativa consiste em dotar as estruturas de Um sistema de atendimento por vídeo com a mais alta qualidade de áudio e vídeode forma a permitir uma relação plena e afetiva entre os idosos e os seus familiares, bem como promover novas oportunidades de participação ativa através da utilização de conteúdos (teatro, música, ioga, excursões virtuais e muito mais). READ Eventos em Latina e sua província

Expansão do projeto em Portugal A Amplifon opera em Portugal há 23 anos com a marca Minisom, presente no país com mais de 100 lojas e perto de 400 colaboradores. E então cConselheira Plenipotenciária da Fundação Amplifon, Maria Cristina Ferradini“Decidimos iniciar o projeto Ciao!. Em Portugal, com base na experiência de sucesso que temos em Itália, onde Em pouco mais de três anos, envolvemos cerca de 200 lares de norte a sul do país e cerca de 20 mil idosos.. Esta iniciativa, que envolve também voluntários do grupo Amplifon e está aberta a todas as estruturas que queiram participar, demonstra como, graças à combinação virtuosa das novas tecnologias e da criatividade, é possível criar Novas oportunidades de relacionamento e integração social para nossos idososEspecialmente para aqueles que vivem em alojamentos de saúde.”