O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas - TRE diplomou o prefeito Edson Mendes, a vice-prefeita França Moreira e os 11 vereadores eleitos no município de Barcelos, para o mandato 2021/2024. Devido a Pandemia do Coronavírus, a Justiça Eleitoral não fez este ano a tradicional solenidade presencial de diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos. Os diplomas foram expedidos e disponibilizados exclusivamente em formato digital.

A diplomação tem como objetivo concluir o processo eleitoral com a entrega do diploma com o nome completo do eleito, além do partido, número de votos e colocação, o que comprova que o candidato foi eleito e, assim, está pronto para tomar posse do cargo para qual foi escolhido por meio do voto popular.

Além do prefeito reeleito Edson Mendes (MDB) e da vice-prefeita França Moreira, 11 vereadores também receberam os seus diplomas, sendo eles: