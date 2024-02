Portugal marcou nove gols contra Luxemburgo, mas Leão continuou sem gols. Islândia zomba da Bósnia

Mais um dia importante nas eliminatórias Campeonato Europeu 2024Realiza-se a sexta jornada e o desafio mais interessante é sem dúvida aquele entre Portugal, entre as equipas que têm aparecido em melhor forma até ao momento, que Desafios do Luxemburgo Numa corrida que não tem fim senão no papel.

Portugal – Luxemburgo 9-0: Comemoração do gol, mas Leão não marcou

Uma vitória emocionante para Portugal, que sente falta Cristiano Ronaldo, superou impiedosamente o Luxemburgo, que nesta primeira fase das eliminatórias somou 10 pontos em 5 partidas. A partida já estava decidida no primeiro tempo, que os portugueses terminaram em 4 a 0 graças a dois gols de GonCOlá Inácio e GonCOlá Ramos. No segundo tempo, Portugal não ficou satisfeito e marcou mais 5 gols (Dois gols de Diogo Nota e gols de Horta, Bruno Fernandes e João Félix). Mas o jogador do Milan ainda está fora de ação Rafael Lião. Para a seleção portuguesa, são 6 vitórias em igual número de jogos e a qualificação está muito próxima.

Talvez você possa estar interessado Itália, o que Spalletti precisa para evitar as eliminatórias e se classificar para o Europeu

Eslováquia – Liechtenstein 3-0: tudo foi decidido em 3 minutos

Você não precisa de 90 minutos para tomar uma decisão O desafio entre a Eslováquia e o Liechtenstein: Na verdade, bastam pouco mais de 6 gols, que é o tempo necessário para os donos da casa marcarem três gols, encerrarem a competição e pensarem em administrar o resultado até o final. A bola fica no meio e o gol de Hanko chega logo. Dois minutos se passam e chega a despedida de Duda, e aos 6 minutos também o terceiro gol de Mack. Depois, 84 minutos de controle de bola e partida segura.

Islândia – Bósnia 1-0: Vonbogason zomba de Dzeko e seus companheiros

Um gol nos acréscimos no segundo tempo é concedido Islândia vence jogo contra a Bósnia. Uma zombaria da equipe de Dzeko e Krunic, que disputou uma partida em busca constante de gol mas na final, quando parecia que o empate estava escrito, sofreu o gol marcado por um jogador do Eupen. Isto é um golpe para os bósnios, cujas chances de qualificação diminuíram significativamente.

Letônia – País de Gales 0-2: Ramsey, ex-jogador da Juventus, marca

Ele deve sofrer mais do que o esperado País de Gales supera resistência da Letônia, última colocada. O gol do ex-jogador da Juve abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Aaron Ramsey. O País de Gales corre atrás do segundo golo, mas os donos da casa defendem com orgulho, à procura do empate e do primeiro ponto nestas eliminatórias. A partida permaneceu equilibrada até o final, quando Brooks marcou um gol aos 96 minutos para garantir a vitória do time galês.

Armênia – Croácia 0-1: o gol de Kramaric decide

lá Croácia vence, mas não brilha em solo armênio. A equipe de Dalic entrou em campo com uma escalação de alto nível, e dominou a partida, mas teve que se contentar com o gol marcado por Kramaric aos 13 minutos de jogo. Pressão constante sobre Brozovic e seus companheiros, que não conseguiram marcar o gol que encerraria a partida.

Qualificação Europeia 2024: Programa

Hoje, serão disputadas cinco partidas das eliminatórias para o Campeonato Europeu:

Arménia – Crosia 0-1

Letónia – País de Gales 0-2

Eslováquia – Liechtenstein 3-0

Portugal – Luxemburgo 9-0

Islândia – Bósnia 1-0

Classificação dos grupos elegíveis

A seguir está a classificação dos grupos de qualificação para o próximo Campeonato da Europa e os jogos que serão disputados entre parênteses: