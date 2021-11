Por que a OMS perdeu as letras “Nu” e “Xi” em nomes de variáveis ​​(agora chamadas de “Omicron”) – Corriere.it

A nova variante foi chamada de Omicron, pulando duas letras gregas: a interpretação, disse a OMS, está relacionada à necessidade de evitar confusão e estigmatização – mas muitos vêem motivos políticos.

Nas horas frenéticas que antecederam a reunião de emergência deOrganização Mundial da Saúde Sexta-feira, 26 de novembro, dedicado a nova variável, a grande maioria dos especialistas especulou que o nome que você daria seria Nu, a letra após mu no alfabeto grego.

como é conhecido, Desde junho passadoVariantes de vírus mais preocupantes SARS-CoV-2 O coronavírus que pode causar a doença chamada Covid tem o nome do alfabeto grego. Até então, as variantes eram identificadas pelo nome do país em que foram identificadas pela primeira vez: mas devem ser evitadasefeito de estigma (duplo: porque muitas vezes não era possível identificar o país que sequenciou a primeira variante como o país em que a variante nasceu), a Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir as letras do alfabeto grego a As chamadas variáveis ​​preocupantes (em inglês VOC, alternativa para ansiedade) NS de interesse (VoI, Variant of Interest) em ordem cronológica classificada pela Organização Mundial da Saúde como ameaças potenciais.

Com base neste critério, a variante inglesa B.1.1.7 foi denominada Alpha, variante sul-africana Beta, variante brasileira Gamma, delta Indiano.

Os estudiosos continuam a atribuir longas sequências de letras e números a novas variantes de classificações de linhagem: mas quando uma variante é classificada como VoC ou VoI, ela polariza a nomenclatura com o alfabeto grego.

Depois do delta, três outras variáveis ​​foram classificadas como VoC: Lambda, Epsilon e Mu (todos os três VoIs, interessantes, mas não preocupantes).

Até sexta a mensagem será Não: Mas quem decidiu ignorá-lo. Não só isso: as Nações Unidas também pularam a próxima carta, a algo.

Motivação, conforme mostrado em serviço de entrega Por um porta-voz da Organização Mundial da Saúde Margaret HarrisSão duas razões diferentes.

Não, eis que Dito Harris, Parece, em inglês, muito parecido com a palavra “new”, que é novo. Resumindo: o cientista de língua inglesa descobriu-se ouvindo dois sons muito semelhantes em uma frase em que falava da “nova variante Nu”, e ele pensou que era apenas uma nova variante, não o nome dessa variante.

Para Shi, é diferente: Shi, Harris explica, apelido muito popular. Nossas diretrizes ditam não usar nomes que possam prejudicar grupos culturais, sociais, nacionais, regionais, profissionais ou étnicos.

Isso explica muito como O sobrenome Xi é muito popular na China – Um país já está no centro de enormes controvérsias geopolíticas sobre a origem do vírus – e este, em particular, é o chefe de estado daquele país, o presidente Xi Jinping. Em outras palavras: convocando a nova alternativa Décima primeira alternativa Isso poderia ter gerado uma reação não intencional da mídia anti-China. Para isso, a Organização Mundial da Saúde decidiu escolher o nome Omicron.

Ele pode estar ciente de que mesmo essa escolha pode gerar polêmica entre aqueles – Vamos, presidente Donald Trump A Organização Mundial da Saúde sempre foi considerada pró-China.