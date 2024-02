Pier Silvio Berlusconi quer Fazio na Mediaset. Mas é por isso que a operação é impossível no momento

“Fábio, quando você finalmente chega até nós, também sinto que tenho a intuição de que você pode se tornar um ‘cotidiano’, a intuição que meu pai teve com o Maurizio. Então, se você quiser, estamos aqui». Por um lado Pier Silvio Berlusconi e por outro Fabio Fazio. O local é o Teatro Parioli onde a Memória de Maurizio Costanzo no Canale 5 é interpretada por Fazio com Maria De Filippi. O anfitrião e CEO da Mediaset sorri, uma piada levando a outra: “Eh, estou começando no nove. Mas, Pier Silvio, se for esse o caso, falaremos sobre isso daqui a alguns anos.” Fantasia ou reality show? Neste primeiro momento. Pier Silvio Berlusconi certamente aprecia e respeita Fabio Fazio. O apresentador certamente gostou do elogio, mas vê-lo na Mediaset demoraria muito.

Como ele mesmo lembra, Há alguns meses, Ray saiu (ou melhor, foi forçado a sair) para ingressar no canal de propriedade da Warner Bros. Descoberta. Um importante contrato de quatro anos, cujo primeiro ano ainda não foi concluído. Neste momento a hipótese parece impossível. Fazio anunciou, entre outras coisas, que se aposentará após esta experiência. Talvez ele mude de ideia, mas de qualquer forma serão mais três bons anos. No nove como está o tempo Ele alcança resultados iguais aos alcançados em Ray H Os dados são interessantes e agora foram consolidadosE não está relacionado apenas à novidade da primeira aparição. O programa manteve-se intacto e tem o mesmo apelo, e continua a interceptar todos aqueles convidados – incluindo os internacionais – raramente vistos na televisão italiana (ver Martin Scorsese no último episódio).