“Os cidadãos confiam no valor da ciência e na eficácia das vacinas.”

Um grande número de mais de 111.000 registrados às 18h no primeiro dia da reserva para pessoas com idades entre 40-49 anos, nascidos de 1972 a 1981 inclusive. Este é um segmento da população que potencialmente inclui cerca de 700.000 residentes, excluindo aqueles pertencentes a grupos ocupacionais específicos ou de risco e aqueles de alto risco devido a doenças ou vulnerabilidades.

“A participação na campanha de vacinação dos cidadãos da Emilia-Romagna pertencentes à faixa etária dos 40 aos 49 anos é muito elevada, como sempre aconteceu quando se decidiu abrir a possibilidade de vacinação a novos grupos da população” – confirma o assessor de políticas de saúde, Raphael Doneni. “Isso indica que, com o avanço do plano de vacinação, o número de pessoas aumentou, superando as dúvidas e hesitações iniciais, e confiaram com segurança no valor da ciência e na eficácia das vacinas”.

Números

Em pormenor, desde a abertura das reservas às 18h00, o total de marcações foi de 111.127, distribuídas da seguinte forma: 5334 em Piacenza, 13058 em Parma, 12585 em Reggio Emilia, 17902 em Modena, 27893 em Bolonha, 3711 em Imola, 7215 Ferrara, etc. Um total de 23005 nas províncias sob a autoridade da autoridade sanitária local da Roménia, nomeadamente Cesena (4202), Forli (4149), Ravenna (9123) e Rimini (5531), além de 424 candidatos sem um município de residência.

Como reservar

Também nos próximos dias, os cidadãos desta faixa etária com idades compreendidas entre os 50 e os 54 anos poderão continuar a reservar, contactando online na plataforma disponibilizada pela região da Emilia-Romagna em https: //salute.regione.emilia- romagna. it / nomeação-vacinação, selecione sua faixa etária e preencha um formulário com seus dados pessoais e dados de contato.Após o cadastro, serão contatados posteriormente para informá-los da data da administração, assim que a vacinação suprimentos são conhecidos.

Enquanto isso, as reservas e administrações continuam para os cidadãos de outras faixas etárias. Para fixar local, data e hora, podem utilizar os habituais canais regionais disponíveis: dirigindo-se aos balcões das centrais de reservas individuais (troféu), ou nas farmácias que reservam o copo; Online por meio do Registro Eletrônico de Saúde (ESF), do aplicativo ER Salute e do CupWeb (www.cupweb.it); Ou ligando para os números disponíveis na Usl Company a que você pertence para fazer reservas por telefone.