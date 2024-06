Os alunos incluem o ganhador do Nobel Riccardo Giacconi e o fotógrafo Oliviero Toscani

No 1923Ele estabeleceu a Primeira Reforma Internacional Trinta e duas escolas secundárias científicas na Itália. Mas a ciência daquela época era muito diferente da ciência de hoje. foi considerado para“Segundo lugar” Iseo“Ensino médio fraco” comparado ao ensino clássico. Destinava-se a quem desejava ingressar em ciências ou medicina na universidade. No entanto, você não foi autorizado a se matricular em outras faculdades, inclusive direito. Entre as primeiras trinta e duas escolas secundárias, havia uma que levava o nome dela. Uma batalha decisiva pela vitória da Primeira Guerra Mundial. Era uma escola científica Vittorio Veneto Milãoque iniciou o seu primeiro ano letivo em 23-24 e na sexta-feira deu início às comemorações do centenário com uma conferência que recordou as origens da escola e sugeriu ideias sobre os desafios da atualidade.

Hoje também assistimos à inauguração do Museu de Física e Ciência, que foi criado em cooperação com o Museu da Ciência, que inclui Coleção de ferramentas antigas do ensino médio O que durante séculos permitiu ao homem investigar as leis da física, do magnetismo e da mecânica. Mas a escola também tem um Uma biblioteca com livros antigosQue propõe a realização de uma exposição por ocasião do centenário e de um observatório astronômico.

Entre os estudantes famosos está Vittorio Veneto Vencedor do Prêmio Nobel de Física, Riccardo Giacconifotógrafo famoso Olivero Toscani E o empresário Fulvio Bracco, pai de Diana E fundador do grupo farmacêutico.

Em 1923-4 a escola secundária estava localizada no prédio da Crocetta que hoje abriga a Escola Secundária Clássica Folha de dados. Começamos com duas turmas masculinas e uma turma mista. O primeiro diretor foi Alfredo Silvestri, o brilhante paleontólogo. Mas ao longo dos anos a escola secundária também foi transferida para Pátio de massagensOnde hoje a média Beltrami E Via Circo. READ Estágio de foguete 5B da Longa Marcha Chinesa - Espaço e Astronomia em queda descontrolada

A atual sede foi inaugurada em 1957 Via Angelo De Vincenti. Existem 1.453 alunos hoje. Nos primeiros anos, no auge do regime fascista, O ensino médio era muito rigoroso: entre 75 e 80 por cento foram aprovados. “Os alunos que na verdade tinham que passar no vestibular para poder se matricular, então já havia exame”, lembra o professor Paolo Montanari, explicando sua pesquisa sobre as primeiras décadas do ensino médio. Com efeito, num documento de arquivo – um alerta do diretor da escola aos alunos – lemos: “Aqueles que não têm sucesso nos estudos, é melhor mudar com o tempo o caminho que lhes criará um lugar na escola”. mundo, Ser um elemento ativo e não parasitário da sociedadeEm suma, para que coopere eficazmente na riqueza e na grandeza da nação. A reforma escolar não deixa espaço nas escolas para os incompetentes, os motivados e os desajustados do futuro.”

E no arquivo tem novidades A expulsão de professores judeus após regimes racistas. Mas há também a história de uma professora que muitas vezes se posicionou contra o fascismo e que foi transferida do liceu de Milão para uma escola em Cesano Maderno, onde, mais uma vez, a sua primeira acção foi obter imagens do fascismo. O Duce foi removido. No entanto, o ensino médio manteve sua força desde aquelas primeiras décadas Impressão digital esportiva E a vontade de inovar. “Vittorio Veneto foi um pioneiro em 1923. Pretendemos continuar a ser pioneiros neste novo caminho que a cultura italiana e a cultura escolar estão trilhando”, disse a diretora da escola Mariarosaria Arena.

