Doença de Parkinson, um novo tratamento para pacientes do Hospital Caltagirone

Um novo tratamento chega ao Hospital de Caltagirone para pacientes que sofrem da doença de Parkinson. Toda a informação.

O Hospital “Gravina” de Caltagirone, na cidade de Palermo, está na vanguarda do tratamento da doença de Parkinson na Sicília graças à introdução de um novo tratamento baseado em injeções subcutâneas de levodopa. Esta abordagem inovadora promete melhorias significativas na gestão dos sintomas da doença, proporcionando uma nova esperança aos pacientes.

A levodopa é conhecida como o tratamento padrão ouro para pacientes com doença de Parkinson. Contudo, a administração oral resulta frequentemente em flutuações nas concentrações plasmáticas que podem levar a um controlo insatisfatório dos sintomas motores e ao desenvolvimento de movimentos involuntários. A nova metodologia de injeção subcutânea apresentada pela Unidade de Operações Neurológicas Complexas do Hospital Gravina, liderada pelo Dr. Alessandro Polvirenti, visa superar esses obstáculos.

Vantagens do tratamento inovador

Ao contrário dos métodos tradicionais que envolvem administração oral ou gastrostomia laparoscópica percutânea em estágios avançados da doença, a infusão subcutânea é oferecida como método minimamente invasivo e é melhor tolerada pelos pacientes. Este tipo de tratamento permite não só um controlo mais estável das concentrações do fármaco no plasma, mas também uma gestão mais eficaz e consistente dos sintomas relacionados com a doença.

Dois homens com 75 e 77 anos respectivamente foram os primeiros a beneficiar do novo tratamento no Hospital Gravina. Ambos sofrem de doença de Parkinson moderada a avançada e receberam tratamento após selecioná-los cuidadosamente como candidatos adequados. A seleção dos pacientes é uma etapa crítica para garantir o sucesso do tratamento com infusão subcutânea de levodopa.

A introdução das injeções subcutâneas de levodopa no Hospital Gravina representa um momento importante não só para o próprio Instituto, mas também para toda a região da Sicília. Estar entre os primeiros centros da Sicília a oferecer esta opção de tratamento coloca o hospital no centro da inovação no campo neurológico e oferece aos pacientes de Parkinson novas possibilidades para controlar a sua condição.

Em conclusão, o desenvolvimento progressivo das tecnologias médicas continua a oferecer uma esperança tangível aos pacientes, ao enfrentar os desafios colocados por doenças complexas como a doença de Parkinson. O compromisso demonstrado pela Unidade de Neurologia Complexa do Hospital Gravina, sob a direção do Dr. Alessandro Polvirenti, representa um exemplo brilhante de progresso em direção a tratamentos cada vez mais eficazes e eficientemente controlados.