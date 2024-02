Omoda 5: É assim que é feito o crossover chinês

Grade cenográfica – o novo Umoda 5 É um crossover movido a gasolina de médio porte produzido pela gigante chinesa Chery. O carro chegará à Itália no final do dia Primavera de 2024com preço menor que 30.000 euros. Omoda é a marca que se dedica aos melhores e mais precisos modelos. O crossover tem isso Olhar Produz um impacto poderoso, com uma grande grelha em forma de V ladeada por faróis totalmente LED. Em vez disso, as luzes diurnas (sempre LED, mas posicionadas mais acima) apresentam um perfil “nítido”. A versão que vimos é a mais armado (No momento os níveis de acabamento ainda não foram revelados) e são realçados com detalhes contrastantes em vermelho na parte inferior do para-choque, portas, retrovisores laterais e rodas de liga leve de 18 polegadas. A parte de trás é Simplificado Com teto inclinado, mas o vidro traseiro é pequeno e a visibilidade é um pouco sacrificada.

Há espaço para todos – LamUmoda 5 E Seu comprimento é de 4,4 metrosTem 1,83 metros de largura e 1,59 metros de altura: dimensões semelhantes às do Jeep Compass, Nissan Qashqai e Skoda Karoq. o espaço Na cabine é distinto, até na parte de trás, onde mesmo quem está no centro do sofá não precisa fazer grandes sacrifícios, já que o túnel é praticamente plano. Na parte traseira do apoio de braço há também uma entrada USB para carregar um smartphone. o CaixaPorém, possui porta traseira motorizada, com 360 litros de capacidade: pouco, dado o tipo de carro.

Acabamentos entre alto e baixo – Cabine de passageirosUmoda 5 Tem um estilo moderno. Capas macias de couro ecológico Assentos (desportivo, com apoio de cabeça integrado no encosto) e o volante, mas os painéis das portas e Painel É feito de plástico rígido. A faixa retroiluminada em toda a largura abaixo das saídas de ar é elegante e pode ser personalizada em cores: integra, entre outras coisas, botões sensíveis ao toque para gerenciar o “clima” automático de zona dupla, difícil de reconhecer a partir de Posição de condução. Porém, o que é prático é o túnel central em dois níveis, com tapete de indução para o smartphone (parece dividido, mas na verdade só a parte esquerda carrega o celular) e tomadas USB na parte inferior, que funcionam como um “esvaziado”. bolso”.

Duas telas – Dois monitores emparelhados de 10,25 polegadas servemInformação e entretenimento E dispositivos. Eu sou rápido Ao executar comandos, o sistema de áudio é assinado pela Sony e há Apple CarPlay e Android Auto como padrão; Vamos culpar apenas um Gráficos Um pouco datado e pouco original.

Ela prometeu ser uma boa atiradora – Sob o capôUmoda 5 lá turbo de 4 cilindros Na gasolina 1.6 com 197 cv E 200 Nm de torque, com intercâmbio Robótico A Garra dupla 7 marchas. Os renders anunciados falam de aceleração de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos (um tempo impressionante) e velocidade máxima de 191 km/h. lá popularidade Blauralala Antes O consumo médio (sempre declarado) é 13 km/l. Gêmeo elétricoQue chegará depois, tem 204 cv; para'independência A média declarada é de 450 km. A segurança também é boa: o carro conquistou nota máxima em Testes de segurança O carro recebeu a certificação Euro NCAP e possui um rico conjunto de sistemas de assistência à direção: frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e manutenção de faixa, além de faróis automáticos de série.