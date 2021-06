O X Factor, Emma, ​​Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton foram confirmados como jurados. Uma revolução nas equipes: não haverá gênero – Corriere.it

Uma confirmação e duas notícias. Próxima versão de fator X começa com os suspeitos do costume, ou os quatro juízes (Emma, ​​Hill Raton, Manuel Aneli e Mica) também está confirmada para a próxima edição, a partir de setembro. Se você já sabe que o novo maestro tem a cara do ator Ludovico Tersigni, a outra novidade do Sky Show que Fremantle produziu em seu lugar Adeus à divisão histórica segundo as categorias de gênero, idade e composição musical (solteiros e bandas). Portanto, os quatro jurados continuarão a orientar as bandas heterogêneas, formadas por solistas e orquestras, pelo método de seleção e seleção de 12 finalistas que se concentram exclusivamente na sugestão musical e no planejamento artístico.