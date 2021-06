Quantos espectadores assistiram ao episódio?

A programação da TV na segunda-feira, 31 de maio, apresentou aos telespectadores filmes, eventos esportivos e de entretenimento e uma programação detalhada. Rai1 deixou espaço para o jogo Europa com menos de 21 anos entre Portugal e italiaVálido para qualificação para as semifinais. Por outro lado, Canale5 transmitiu semifinais deA famosa ilha de 2021. Semifinal da Ilha Famosa joga em 2021 na foto: Foto IPA Transmissão Rai1 partida portugal vs itália. Infelizmente, Azurini de Paolo Nicolato não conseguiu vencer as semifinais da Liga dos Campeões Europa com menos de 21 anos. A partida que marcou a saída da seleção italiana foi acompanhada por 3.084.000 espectadores, o equivalente a 13,9% de participação. Transmissão da semifinal de Canale5 deA famosa ilha de 2021. Finalistas: Andrea Sirioli, Ignacio Moser, Aoued, Matteo Diamante, Valentina Bercia e Beatrice Marchetti. O episódio que gerou o importante veredicto para a lista final dos candidatos marcou 2.926.000 espectadores, o que equivale a 19,2% da cota. Um resultado morno conseguiu superar e vencer a competição de público em termos de participação. Ouça TV na segunda-feira, 31 de maio Rai2. Broadcast Que bonito!. O filme de Abby Kuhn e Mark Silverstein, estrelado por Amy Schumer, Michelle Williams e Emily Ratajkowski, foi seguido por 1.862.000 espectadores, ou 8,2%. Rai3 sugeriu um episódio de relatório. O programa conduzido por Sigfrido Ranucci foi acompanhado por 2.160.000 espectadores, o que equivale a uma participação de 9,4%. Italia1 aposta em fachada da casa. O filme de Gary Fleder, estrelado por Jason Statham, James Franco e Winona Ryder, foi seguido por 1.558.000 espectadores com uma classificação de 7%. Finalmente, Rete4 abriu caminho para Quarta República. O programa foi acompanhado por 1.049.000 espectadores com uma participação de 5,5%. READ Samanta, mande-me um adeus, menino Fustri.

