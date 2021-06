Pino Daniele, seu irmão Salvatore morreu de ataque cardíaco. Ele foi a cara do álbum “Terra mia”.

Ele foi encontrado sem vida em sua casa no centro histórico da cidade NápolesOnde seu irmão também cresceu Benno daniel, o cantor e compositor falecido em 2015. Morreu de ataque cardíaco وبة Salvator Daniel داني, 56, que é mais conhecido por emprestar sua cara à capa de “Terra mia”, o primeiro álbum de estúdio feito por seu irmão em 1977.

“Ele era o irmão mais velho pequeno Fiquei morando na casa onde também nasceu Pino, na Via San Giovanni Maggiore Benatelli. Preservando as memórias da família da voz mais querida dos napolitanos, Salvatore Daniele foi uma memória ” Antonio Bassolino. “Salvatore – acrescenta o ex-prefeito – de repente nos deixou por a doença sem tratamento. Agora ele está em algum lugar com Beno, ouvindo e falando com ele por nós também. Sentiremos falta de sua reserva e integridade popular que o uniu a seu irmão mais velho. Nós o teremos um olhar enquanto nos entrega um punhado de nossas terras. ”