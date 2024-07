O PS5 Pro será lançado até o final do ano ou não? Isso é explicado por um conhecido vazador

O PS5 Pro será lançado até o final do ano ou não? O conhecido leaker Tom Henderson acredita que chegou o momento de esclarecimentos após as suas declarações nas últimas horas, em que duvidou da possibilidade do novo modelo da consola da Sony estrear em 2024.

Bem, de acordo com Henderson por enquanto Não há itens tangíveis O que faz você pensar em um Referência interna para PlayStation 5 Pro. Por exemplo, a data até a qual os desenvolvedores podem enviar uma solicitação para que seus jogos sejam certificados para o PS5 Pro ainda está marcada para 30 de julho e parece ter sido definida há dezoito meses.

Além disso, a data de 15 de setembro também não mudou, prazo final para que todos os jogos lançados no PS5 também tenham suporte para PS5 Pro, o que foi confirmado pelo vazador. Isso não significa que o novo console será lançado no dia 16 de setembro.

De qualquer forma, todas as informações que Henderson conseguiu ver até agora parecem confirmar que o lançamento ainda está de acordo com os horários especificados e os documentos em poder do vazador. Eles agendaram o lançamento do PS5 Pro para meados de novembro.