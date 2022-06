O Barcelona pretende melhorar o meio-campo do serviço nesta janela de transferências. Com a despedida de Frankie de Zhang, o Clube Plugrana limitou a chegada de um dos médios de Cardiola à Catalunha. Quem é.

Mercado de Transferências: O meio-campista vem do City

O Barcelona pretende fazer compras significativas para seus torcedores nesta janela de transferências, permitindo assim que o serviço volte a competir na La Liga e na Europa. Assim, para reavivar a empolgação em uma praça ainda mais tóxica com a despedida de Lionel Messi na temporada passada, o presidente LaBorte tenta entreter seus torcedores, na medida do possível, com nomes importantes. O Barcelona, ​​que até então atuava no mercado com zero parâmetros (Gucci e Christensen), definiu as negociações para enviar um dos meio-campistas do Manchester City de Cardiola para a Espanha e imediatamente se despediu de Frankie de Jong. Manchester, mas do lado do United.

De acordo com o jornal britânico “O Correio Diário” , Barcelona pronto para comprar Bernardo Silva do Manchester City nesta sessão do mercado de câmbio O Starter D Jong precisa ser substituído.

Barcelona-Cidade: As últimas notícias de Bernardo Silva

O Barcelona decidiu se concentrar em Fernando Silva no meio-campo durante esta sessão do mercado de transferências de verão. O contrato do recém-coroado craque português com o Manchester City expira em junho de 2025. Até hoje, essa função é praticamente impossível para o tesouro de Barcelona, ​​apenas durante a famosa venda do T. Jangs, ele pode suportar esse nível de sucesso no mercado. No entanto, considerando a importância de Silva nos planos de Cardiola, a cidade não descartou a possibilidade e está pedindo aos portugueses pelo menos 60 milhões de மில்லியன்.

Mercado de câmbio: Barcelona não é o único em Bernardo Silva

Não só o Barcelona tentará tirar Bernardo Silva do City nesta janela de transferências. O Real Madrid de Carlo Ancelotti segue de perto o médio-ofensivo português do Mónaco.

