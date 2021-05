O governo recompensa os suspeitos do costume. Respondemos desperdício e grosseria com desperdício zero

Plano de recuperação, dinheiro europeu, transformação ambiental. Os suspeitos de sempre! (O governo, as autoridades e as classes dominantes) falamos e nós … sem um bico de um centavo, mas com o vento na cauda da energia e o entusiasmo da descoberta e da “verdade revolucionária” nos movemos Contra grosseria, desperdício e uso único. No sábado, 15 de maio a partir da manhã em diante no Parque Científico de Capannori (LU) na placa “Bandeira do Cidadão” haverá a exposição de mais de 50 produtos categorizados como “Lixo Zero” como sendo consumidos uma vez ou podem ser reaproveitados e / / ou reformado, facilmente em matérias-primas, ou em matéria orgânica por meio de Fertilizante Na família. Infelizmente, esta é a Itália: Uma Itália virtuosa e criativa vinda de baixoSimpática e sábia, enquanto a Itália – vista do topo das nações – é pomposa, desprovida de transparência e imersa na resolução de conflitos de interesse.

O governo de Draghi, com a maioria do “horóscopo” (o oposto de tudo, como no ano 77) como a economia circular desaparece através do plano de recuperação para ser substituído pelo presente para Eni e Sanam, também “produzindo hidrogênio” a partir de resíduos (com o querido ministro do meio ambiente por Grillo chamando Para resíduos de incineração).

Leia também Recuperação, adeus sonhos verdes: o cimento vai enterrar a Itália

Mas não desistimos Com efeito, sabemos que seremos vitoriosos graças às inúmeras batalhas que vencemos contra a incineração descartável (incineração térmica e resíduos em metano ou hidrogénio) graças a mais de 320 municípios, o equivalente a mais de 7 milhões de pessoas na estrada. Não ruge. Pode ser feito! E isso deve ser feito apesar de interesses vagos, muitas vezes marcados pelo crime organizado, como aconteceu recentemente na Toscana, onde um modelo proprietário de gestão de resíduos levou à entrada da Ndrangheta na destinação de resíduos de curtumes. Certamente não é por acaso que essa infiltração e poluição entre a “indústria suja” e o submundo ocorreu justamente no Toscana Uma das regiões mais fanaticamente comprometidas (experimentando um fracasso sem precedentes) para promover a incineração de resíduos e boa vontade para com a indústria suja.

Como foi o caso das máscaras em que éramos os mais pesados Design e produção (Juntamente com a cooperativa social Ita Beta em Bolonha) Máscaras certificadas pela Universidade de Bolonha. Também tivemos que nos encarregar da escolha de produtos alternativos para as “dúzias sujas” que foram cientificamente rigorosamente identificados por Capannori Zero Waste Research Center Com uma contagem de 24 produtos não recicláveis ​​e não compostáveis. Mas zero desperdício Não contente em dizer nãoDestina-se a indicar alternativas. E isso é Vitrine Dos mais de 50 produtos Lixo Zero apresentados por 16 empresas, alguns são pequenos, alguns são médios e grandes, alguns são industriais e alguns são comerciais. Aqui, então, além de máscaras Seguro e lavávelPlástico Qwarzo e substitutos de poliéster (para bandejas e recipientes para peixes, bem como para a produção de celulose transparente que pode ser reciclada com papel).

Aqui, a multinacional britânica “Bambino Mio” que produz fraldas laváveis ​​ou a francesa “Fertilpot” que produz potes de jardim feitos inteiramente de fibras de madeira, além do coletor de culatra patenteado por um “Trabalhador da Construção Civil Albanês”. Depois, paletes de plástico de segunda vida a partir de resíduos de celulose das fábricas de papel Repulp-Selene e produtos autocompostáveis ​​”Naturanda”. As plantinhas não acabam como um jogo de roda ensinado aos filhos de uma jovem empresa visionária de Luca Cabanoresi.

Infelizmente, as instituições (com exceção dos prefeitos locais) têm estado ausentes dessa busca movimentada de “doação” às autoridades, sempre em face da ‘Novo Acordo Verde’ E a “economia circular”. Mas essa força tecnocrática dura e qualquer um que a apóie para cálculos políticos míopes como o 5 estrelas está no fim do dia. Esta é a era da transição dos resíduos para os recursos (também para toda a economia europeia) e, portanto, a era da “ciência cidadã” e da revolução ambiental.

Aqueles que desejam antecipar o futuro necessário não podem fazer uma escolha: eles devem vir com a revolução Zero Waste.