O Google tinha outro dispositivo dobrável em mente antes do Pixel Fold

Antes do Pixel Fold, o Google estava trabalhando em um telefone Samsung? (Imagens do Google – Planetcelulare.it)

O Pixel Fold dobrável do Google chegou no ano passado, mas só recentemente alguém viu seu antecessor online. À venda.

O setor dobrável é um setor em crescimento, embora a maioria dos dispositivos no momento ainda sejam muito experimentais. Obviamente, a maior parte vai para a Samsung, que entretanto conseguiu produzi-lo Cinco gerações De dispositivos que enrugam. Mas o Google também surpreendeu a todos no ano passado com seu Pixel Fold. Um projecto que, segundo quem teve oportunidade de o vivenciar, tinha potencial mas também toda uma série de limitações. Mas agora seu antecessor, de codinome Jumbojack, apareceu online. Olhando para ele, ele parece muito familiar.

Jumbojack, o avô do Pixel Fold, está à venda no eBay

Jumbojack, em 2021, foi Nome de código Para o que deveria ser o primeiro dispositivo dobrável do Google. Mas embora o nome estivesse envolvido no vazamento, houve rumores há alguns anos de que o grande G estava trabalhando nesse tipo de coisa. Antes do Jumbojack falava-se de Passaporte Mas então a rede engoliu tudo sem muita explicação.

Por isso, as imagens relativas a este protótipo, que atualmente só existem na conta de Mishaal Rahman, mostram como foi feito todo o trabalho preliminar do Google antes de chegar ao Pixel Fold. O hardware, segundo as imagens, é da Samsung: A Galaxy Z Fold de segunda geração Que tem Android 12L instalado. Portanto, o protótipo do Jumbojack pretendia ajudar o Big G a desenvolver a interface entre software e hardware, e não o hardware em si.

Do passado ao futuro, você está pronto para o Pixel Fold 2?

Para quem quiser experimentar o Pixel Fold, não o protótipo mas sim o oficial, existem alguns produtos à venda online, com preços exatamente em linha com o que se esperaria deste tipo de dispositivos. Além de procurar a primeira geração à venda, há quem já tenha conseguido dar uma olhada Pixel Dobra 2. Aliás, colegas da Android Authority publicaram algumas imagens que mostram, por exemplo, o verso do novo flyer da Google. Uma parte traseira que mostra, além da parte dedicada à tela externa, a área da câmera em balanço do corpo.

No entanto, o que não vemos é no que esperamos que a empresa trabalhe Peso E o ambiente de trabalho Do seu dispositivo. Mesmo quando o primeiro Pixel Fold foi lançado, na verdade, os produtos Samsung e OnePlus também o foram Muito mais leve E fácil de lidar em comparação. A diferença entre o Google Posts e outros foi que a empresa decidiu tentar algo novo, mas a tentativa falhou. Enquanto isso, o jumbojack desapareceu novamente: quem o colocou à venda aparentemente removeu o item. A baleia branca do Google mergulha novamente.