O Fed não altera as taxas de juros: inalteradas em 5,25-5,50%. Apenas um corte é esperado em 2024

Ouça a versão em áudio do artigo

Preços fixos nos Estados Unidos. O Comité de Política Monetária da Fed não refutou a previsão e deixou a taxa dos fundos federais estável entre 5,25%-5,50%, o nível mais elevado desde 2001, e apontou como cenário um aperto mais lento em comparação com o traçado em março. O comunicado oficial divulgado após a reunião indica apenas uma ligeira mudança em relação a maio: os progressos alcançados nos últimos meses na frente da inflação, que estavam ausentes na edição anterior, são agora referidos como “modestos”.

Um corte (ou talvez dois) até o final do ano

O peso dos dados de inflação, que surgiram ligeiramente nos últimos meses, aumentando os temores de um retorno muito acidentado à meta, mudou todo o cenário para a manobra de normalização das taxas de juros. Para 2024, espera-se apenas um corte: os “pontos” médios – os gráficos com os quais cada governador indica as suas expectativas sobre a política monetária futura – indicam 5,0-5,25% e não voltam aos 4,5-4,75% em março. Contudo, oito governadores, dos dezenove, indicaram um valor inferior, 4,75% a 5%, que corresponde a uma segunda redução, enquanto apenas sete indicaram uma única redução. Quatro deixarão as taxas de juros inalteradas até dezembro. As decisões continuarão a ser tomadas “reunião por reunião”, com base em dados.

“Precisamos de mais dados para ter confiança.”

O presidente Jerome Powell disse numa conferência de imprensa: “Os dados de inflação no início deste ano foram superiores ao esperado, mesmo que os dados mais recentes tenham caído ligeiramente”. Ele acrescentou: “Precisamos de ver mais dados positivos para fortalecer a nossa confiança de que a inflação está a evoluir de forma sustentável para 2%”. Sabemos que apertar demasiado a política monetária, demasiado cedo ou demasiado pode reverter o progresso que temos visto na inflação. Ao mesmo tempo, a flexibilização das restrições demasiado tarde ou muito pouco poderá prejudicar excessivamente a actividade económica e o emprego.

A chave continua a ser o mercado de trabalho: “Obviamente estamos a monitorizar o mercado de trabalho e a economia como um todo, mas o mercado de trabalho com muito cuidado” e “vemos – disse o presidente – uma desaceleração gradual, um movimento gradual em direcção a um melhor equilíbrio. ” Acrescentou então que “os salários continuam a evoluir mais rapidamente do que o ritmo sustentável, que será a tendência da inflação e a tendência da produtividade”.

A meta final foi ajustada para cima

No final do próximo ano, como resultado de um aperto mais lento este ano, as taxas de juro poderão cair para 4% a 4,25% – equivalente a quatro cortes de 25 pontos base – e não para 3,75% a 3,50% (ou seja, cinco categorias básicas). . Em 2026, a média aponta para 3-3,25%, com mais uma redução de pontos, como aconteceu em março: um nível que pode ser alcançado com quatro reduções, e não apenas três.

Mas a meta final também mudou: a taxa de juro de longo prazo, que poderia ser considerada uma meta implícita, voltou a subir para 2,75%, de 2,50% para 275% em Março, e de 2,50% em Dezembro. Uma indicação de que alguns conservadores acreditam que as características da economia dos EUA mudaram, talvez em relação ao desempenho do mercado de trabalho. No entanto, Powell exortou-nos a não darmos demasiada importância a estes dados – que na verdade são muito escassos – porque é difícil determinar quais os choques temporários e quais os choques que são estruturais: o aumento reflecte a ideia geral de que as taxas de juro poderão não regressar aos níveis seus níveis anteriores. Os níveis pré-pandemia são muito baixos

Inflação revisada para cima

A inflação, medida pelo índice PCE, está prevista em 2,6% este ano (corrigida de 2,4% em março), 2,3% em 2025 (de 2,2%) e 2% em 2026. Da mesma forma, a inflação subjacente é indicada em 2,8. . % este ano (de 2,6%), 2,3% no próximo ano (de 2,2%) e 2% em 2026. O presidente explicou que esta é uma previsão “muito conservadora”: o índice geral de despesas de consumo pessoal já é de 2,6%, e o núcleo já está em 2,75%. O intervalo de previsão indica que o Fed, após os dados mais recentes, não espera progressos significativos até ao final do ano: o corredor é igual a 2,5-3% para a inflação global (2,2-2,9% em Março) e 2,7-3,2% para a inflação global. núcleo (2,4-30% em março). O PIB em 2024 cresce 2,1% e cresce 2% em 2025 e 2026, inalterado face às estimativas de março. A taxa de desemprego deverá atingir 4% em 2024, 4,2% em 2026 (de 4,1%) e 4,1% em 2026 (de 4%).