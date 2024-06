O chefe da Embracer quer aumentar os preços dos jogos para fazer face ao aumento dos custos de desenvolvimento

Wingefors e Embracer estiveram frequentemente nas manchetes no ano passado devido a demissões, ao fechamento de vários estúdios e ao cancelamento de projetos, devido ao fracasso do Fundo Árabe em investir no grupo, o que o deixou financeiramente vulnerável.

Teme Lars Wingfors, presidente do Grupo Embracer Possibilidade de aumentar os preços dos jogos A partir de $ 70 atualmente cada Enfrentando o aumento nos custos de desenvolvimento Isto sufoca o mercado tradicional, que sofre muito com a concorrência de outros setores da indústria. A oportunidade de falar sobre isso foi como uma entrevista para a Games Industry, onde muitos temas interessantes foram abordados.

Uma solução inevitável?

“Não estou dizendo que não é possível aumentar o preço, mas o fato é que ninguém tentou.” O CEO da Embracer explicou e acrescentou: “Se criarmos um RPG massivo, por exemplo, com 100 ou 150 horas de jogo, que seja muito polido e tenha uma experiência única, Os consumidores estarão dispostos a pagar mais? Se assim for, é provável que mais produtos deste tipo cheguem ao mercado. Mas ninguém tentou. Discutimos isso, mas estamos aderindo às práticas do setor neste momento. Alguma empresa tentará aumentar os preços? Isso ainda está para ser visto.”

Paisagem de Párias: Um Novo Começo

O último aumento de preços na faixa triplo A ocorreu em 2020, quando atingiu os 70 dólares/80 euros e foi imediatamente alvo de discussões acaloradas, que abordaram a questão do aumento descontrolado dos custos de desenvolvimento e da estagnação do próprio mercado, com players Quem… Eles preferem ficar sempre presos aos mesmos jogos, como Fortnite, Roblox ou Call of Duty. A Embracer lançou vários de seus próprios programas AA, muitos dos quais fracassaram, como Outcast: A New Beginning e Alone in the Dark, este último foi um grande investimento, mas não atraiu público suficiente, como disse o próprio Wingefors.

“Acho que a indústria de videogames enfrenta o mesmo problema que todas as outras indústrias, com inflação e altos custos de desenvolvimento.” Ele continuou explicando: “Tem sido difícil aumentar os preços dos produtos premium para PC e consoles. O preço desses produtos permaneceu o mesmo por muitos anos, o que significa que a margem de lucro é menor e, além disso, há uma maior. No final das contas, ao fazer grandes investimentos ou operações de jogos, você precisa trabalhar com equipes em que mais confia ou com propriedade intelectual que pode controlar para obter todas as recompensas financeiras.

Além disso, os consumidores têm mais conteúdo disponível do que nunca. Eles gostam de mergulhar na propriedade intelectual estabelecida que já praticaram no passado, o que significa que é difícil convencê-los a experimentar coisas novas ou novas propriedades intelectuais. É simplesmente um desafio que todos enfrentamos. “É uma realidade à qual nos adaptamos ao longo do ano passado e continuaremos a nos adaptar a ela.”

Na verdade, parece que a Embracer não é contra o aumento dos preços, mas espera que alguém dê o primeiro passo. Talvez Rockstar Games com GTA 6, que na verdade estamos falando de um preço de venda diferente do preço padrão, dado o volume de produção. Além disso, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, editora do jogo, disse que, na sua opinião, os preços dos jogos ainda são muito baixos em comparação com o que oferecem.