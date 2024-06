Nutella vira sorvete: esse é o preço desse item na Itália

Milão – O caminho dos sorvetes foi escolhido pela Ferrero como linha estratégica de desenvolvimento: tanto através do desenvolvimento de produtos voltados ao mercado embalado quanto com aquisições para crescer externamente, principalmente no cenário americano.

Esta receita, desenvolvida nos últimos anos, encontrou agora a sua dedicação à rainha dos cosméticos da confeitaria italiana, Nutela. Na verdade, no ano do 60º aniversário do creme de avelã, a Ferrero lançou um novo sorvete em cuba à base especificamente de creme de avelã.







O público em geral conhecerá a novidade na apresentação agendada Fim de semana em Nápoles, na Praça Município. O sorvete Nutella representa não apenas a entrada da marca Nutella no mercado de sorvetes embalados, mas também a entrada da Ferrero no segmento de potes. O mercado de gelados embalados consumidos em casa, com um valor total em Itália de 1,45 mil milhões de euros, um aumento de 8,4% em valor, com os tabuleiros a representarem cerca de 30%. A novidade enquadra-se assim num segmento que ronda os 435 milhões de euros.

Gosto. Quando o lanche vira sorvete, da Rocher ao Kinder

À margem da cerimônia oficial de apresentação do novo sorvete Nutella em Milão, Federica Roberto, Diretora Regional de Marketing de Sorvetes da Ferrero Italia, comentou: “Nas comemorações de seu sexagésimo aniversário, a Nutella, pela primeira vez em sua história, mudou de formato e virou sorvete. Não sorvete de Nutella, mas Nutella que vira sorveteEle então acrescentou: “Embora a Ferrero esteja entre os últimos players a entrar no mercado de sorvetes na Itália, temos grandes ambições: acreditamos que o sorvete Nutella poderá em breve se tornar um dos produtos mais populares entre os consumidores no setor de sorvetes”. fatiar”.

Se por um lado continuamos a tradição iniciada com a produção de Nutella, iniciada em 1964 em Alba, Piemonte, então, por outro lado, a gama de doçaria pretende capitalizar as competências e técnicas adquiridas. Desde que entrou no ecossistema Ferrero em 2019eu Empresa de Fábrica de Sorvetes (ICFC), Empresa com fábricas em Espanha e Itália, é líder mundial e conta ainda com 60 anos de experiência no desenvolvimento e produção de gelados.

O sorvete Nutella será produzido na fábrica da Alzera, na Espanha, na província de ValênciaIsto graças à criação de uma linha completamente nova, caracterizada por sistemas inovadores e um alto grau de automação e tecnologia.