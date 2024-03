Novo hino de domingo de Maradona

Napoli-Juventus, a torcida organizada do Napoli tem uma grande iniciativa para lembrar a torcida da Azzurri: acontecerá no domingo, no Estádio Maradona

Um dos jogos mais esperados da temporada acontecerá no domingo. Nápoles-Juventus. para Maradona Os Bianconeri chegarão em segundo lugar na classificação. Por outro lado, os Azzurri conseguiram uma vitória significativa sobre o Sassuolo com um placar de 1-6. Em Reggio Emilia, os filhos do Sr. Calzona puderam contar com apoio Mais de 5 mil torcedores da Azzurri Quem lotou as arquibancadas Estádio MapeiApesar da chuva, do turno do meio da semana e de todos os problemas logísticos que isso acarreta. Como é habitual nesta temporada, não falta apoio dos adeptos, independentemente dos resultados da equipa.

Durante a partida contra o Sassuolo, os torcedores do Napoli estiveram presentes Eles queriam lembrar um jovem torcedor italianoInfelizmente, ele morreu muito cedo. Está prestes a Cristiano Volaro. Ele se identificou como um dos últimos manobristas da história de Nápoles. Com sua voz e violão, há anos encanta turistas e napolitanos que passam pelo evocativo centro histórico da capital da Campânia. A jovem cantora morreu há poucos dias, aos 45 anos. Curvas azuis durante a partida Sassuolo-Napoli Eles se lembraram de Volaro pelo banner Quem lê: “Sua voz está para sempre dentro de nossas paredes. Olá, Christian.”

Christian Foleiro, as curvas de Maradona que você vai lembrar durante a partida Napoli x Juventus

Além do banner estar em Reggio Emilia, os torcedores do Napoli também têm outra homenagem planejada para Volaro. na verdade, Na noite de domingo ela será cantada pelas curvas de Nápolesambos, e transmissão de alto-falantes Estádio Diego Armando Maradona, Novo coroFoi escrito pelo próprio falecido cantor.

A declaração conjunta Curva A e Curva B incentiva todos os participantes a aprenderem o novo refrão:

“Você que mora no estádio, ouça

Essa canção de amor

Este hino foi vivido, narrado e escrito por um napolitano… seu nome é Christian Volaro.

Este coro é para os Ultras Americanos

Representa essência, pertencimento e história

Da camisa amada.

Aprenda!”

O refrão de Cristian Volaro se tornará essencial na curva de Nápoles a partir de domingo. “A partir de domingo e para sempre estaremos cantando nas arquibancadas. Cante conosco em qualquer setor em que você esteja“as duas curvas estão escritas no comunicado de imprensa.

Novo Coro de Nápoles em memória de Christian Volaro

Abaixo estão as letras da nova música de torcida napolitana. São muitas as referências à história de Nápoles, como o dia 1º de agosto (data de fundação do clube), e referências à história da cidade em geral.