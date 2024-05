Novell 1º Chefe ➥ RS Rallysalom…e além

O teste de performance na Figueira da Foz coloca o piloto da Hyundai à frente de todos, com Ogier na sua perseguição. Outros que optaram por manter os pneus para a primeira etapa ficaram mais adiantados

A prova portuguesa abre na quinta-feira, 9 de maio, à hora do jantar, ao longo de apenas três quilómetros ao longo da praia da Figueira da Foz. Um teste ocasional pode dar algumas indicações, mas nada mais. A melhor largada foi apertada, com cuidado para não danificar os pneus que também terão de utilizar na primeira etapa de sexta-feira, mas dois dos campeões em espera, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, não se seguraram. O belga da Hyundai estabeleceu o melhor tempo na distância de 2,94 km com 2’24″2, enquanto o francês da Toyota somou mais seis décimos.

As diferenças entre os outros pilotos eram ainda mais perceptíveis. Ot Tanak, o segundo piloto da Hyundai, terminou em terceiro, dois segundos atrás do seu colega, em igualdade com o japonês Takamoto Katsuta. Quinto lugar para Kalle Rovanpera, 2″4 do topo e sete décimos de segundo sobre o primeiro Puma, Adrien Formo que está 3″1 atrás de Neuville. O sétimo é Sordo com 4″1 e o oitavo é apenas Elfyn Evans que está 4″3 atrás do seu adversário direto no torneio.

Nono tempo para melhor piloto em WRC2: Johan Rosell com o Citroen C3 Rally2 que lidera o Hyundai i20 Rally2 de Chris Meeke, vencedor do campeonato português, por 1,1 segundos. Oliver Solberg é décimo primeiro na geral e terceiro no Campeonato Mundial de Rally II (WRC2), 1 polegada 6 atrás de Rossell e dois décimos à frente do Skoda da estrela local Armendo Araujo. Três segundos atrás do francês está Gus Greensmith.

Shakedown, Sordo é o mais rápido

Dani Sordo foi o destaque do Rali de Portugal apesar de ter sido a sua primeira participação no Campeonato do Mundo de Ralis em quase seis meses, sem correr desde o Rali do Japão em Novembro passado. O espanhol não perdeu tempo a encontrar o ritmo (este foi o seu 190º rali no Campeonato do Mundo) e na segunda das três passagens pelo percurso de 4,61 km em Baltar, registou o tempo de 2’51″2, batendo a sua equipa por pouco. O companheiro Ott Tänak Thierry Neuville, 0,5 segundos e 0,9 segundos atrás, foi Ogier, exatamente um segundo atrás de Sordo e um décimo de Tänak, e Formo atrás dele ficou em sexto e sétimo lugar, respectivamente, à frente de Rovanpera Grégoire Munster na segunda corrida do Puma Rally1 .

No WRC2, Gus Greensmith percorreu a milha, estabelecendo o décimo melhor tempo geral, 2’57″7. Ele superou Pierre-Louis Loubet por três décimos e Oliver Solberg por oito décimos, assim como o Skoda Fabia RS. Sami Bajari está 2,4″ atrás com o primeiro Toyota GR Yaris Rally2 O rali terá início na tarde de quinta-feira, com a tripulação a dirigir-se ao miradouro da Figueira da Foz antes de passar a noite em Coimbra.