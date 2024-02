Nova York denuncia todos os gigantes das redes sociais: “Eles causam ansiedade e depressão entre os jovens”.

O prefeito da cidade de Nova York anunciou uma iniciativa emocionante tomada por sua administração: abrir uma ação judicial contra as grandes empresas que criam as redes sociais mais populares

A cidade de Nova York está processando TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat e Google Devido aos seus efeitos nocivos na saúde mental de crianças e jovens. Esta é a mais recente e emocionante iniciativa do prefeito de Nova York, Eric Adams, agiu contra grandes empresas de tecnologia que, de acordo com a acusação apresentada, “Eles construíram conscientemente as suas plataformas para atrair os jovens, as suas famílias e os seus vícios.”

De acordo com um estudo recente sobre os hábitos sociais da Geração Z, paraMeninas entre 14 e 17 anos correm um risco 10,2 vezes maior Quem sofre de ansiedade social grave ou muito grave e 5,5 vezes maior do que ter uma personalidade muito impulsiva, enquanto Uma em cada 40 (2,5%) crianças tem comportamento consistente com o vício em redes sociais.

Risco de vício

Nos últimos anos, o vício nas redes sociais tornou-se um fenômeno cada vez mais difundido. Não só entre os adultos, mas sobretudo entre as chamadas crianças geração z, Que ainda não foi formado na alma e no espírito. Na verdade, muitos deles passam horas em diversas plataformas de redes sociais, num esforço constante para manter a sua presença online e acompanhar as últimas tendências e novidades.. No entanto, esta exposição virtual constante tem um impacto significativo na nossa saúde mental e nas relações pessoais. Exatamente por esse motivo Cidade de Nova YorkEm colaboração com todo o distrito escolar e organizações de saúde, entrou com uma ação judicial, Na Seção do Condado de Los Angeles da Suprema Corte da Califórniacontra algumas das maiores empresas de mídia socialincluindo TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Culpe a grande tecnologia Porque causa danos à saúde mental de crianças e adolescentes. De acordo com a ação movida contra Meta, Snap, ByteDance e Google Eles construíram e comercializaram conscientemente as suas plataformas para atrair os jovens, as suas famílias e os seus vícios.

Um caso que pode fazer história

Na reclamação apresentada Vale ressaltar que quase um milhão de estudantes foram atendidos – Problemas e interrupções no ensino dentro e fora da sala de aula Necessitava de aconselhamento sobre ansiedade e depressão e do desenvolvimento de percursos específicos sobre os efeitos das redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes, custando aos contribuintes mais de 100 milhões de dólares anualmente em gastos com programas e serviços. “Na década passada, Vimos como o mundo online pode ser viciante e opressivo, Expor os nossos filhos a um fluxo constante de conteúdos nocivos e alimentar uma crise nacional de saúde mental juvenil,O prefeito Adams disse. “Hoje, estamos tomando medidas ousadas em nome de milhões de nova-iorquinos Responsabilizar estas empresas pelo seu papel nesta crise.”