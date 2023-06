Notícias e eventos de Ischia – Lacco Ameno nas notas de Azul ⴰⵣⵓⵍ, a banda napolitana em concerto na Piazzetta Pontile

Na sexta-feira, 30 de junho, às 21h, na charmosa Piazzetta Pontile, o conjunto napolitano Azul ⴰⵣⵓⵍ de Marilena Vitale (violão e voz) e Enrico Valanzolo (trompete) se apresentará em concerto.

AZUL ⴰⵣⵓⵍ é um projeto musical inédito nascido em Nápoles em 2018 a partir do encontro entre a cantora e compositora Marilena Vitale (Fede ‘n’ Marlen) e quatro músicos da cena nacional e campaniana, Enrico Valanzuolo no trompete, Emiliano Berti no contrabaixo, Riccardo Schmidt na bateria e Dario Di Pietro nas guitarras; Juntos produziram seu primeiro trabalho com a gravadora internacional Apogeo Records.

As canções cruzam diferentes línguas, principalmente o espanhol, depois o italiano, o português e o napolitano.

Os sons variam de folk-pop a jazz latino e reggae.

Para esta ocasião, as canções serão tocadas num tom intimista ao som de guitarra e trompete e contarão com um grande público pertencente a diferentes gerações.

Será uma noite encantadora com um ritmo suave e decisivo, a não perder.

Início do show: H: 21 Piazzetta Pontile

A partir da quarta edição o desfile musical “Incountry Mediterranee”, um evento promovido pelo município de Laco Amino e a Associação Cultural Jazz.

