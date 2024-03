Nos dias 27 e 28 de agosto ao vivo no Festival Sete Sóis Sete Luas graças ao empenho de Calabria Sona

24 de agosto de 2021 às 12h26

O grupo musical calabresa Parafone, graças ao trabalho do circuito calabresa SONA e do circuito SONA Itália, regressa aos palcos dos principais festivais internacionais, contribuindo para a divulgação e fortalecimento das tradições e identidade das nossas terras. Depois de uma experiência em 2020 que os levou a realizar uma mini-tour por Espanha, nos dias 27 e 28 de agosto o grupo será o convidado de Portugal no festival Sete Sóis Sete Luas, promovido por uma rede cultural de 30 cidades de 12 países diferentes. Um projeto, já na sua vigésima nona edição, que inclui no seu centro alguns dos mais importantes projetos de música popular contemporânea, com a participação de figuras proeminentes da cultura mediterrânica.

Um espetáculo de absoluto nível internacional, que ao longo dos anos tem recebido prestigiados prémios na Europa, onde também encontrará espaço a música parafónica calabresa, que há anos se empenha no caminho da recuperação e revitalização do repertório tradicional.

A sua constante procura de sons e formas, a experimentação entre o passado e o futuro, deu vida a uma linguagem expressiva “pessoal”, que inclui tanto as novas gerações como os músicos mais velhos, unidos de mãos dadas no reconhecimento de uma matriz comum de tradição e inovação. Tendo exportado a identidade calabresa para todo o mundo, Paravoni torna-se uma oportunidade ainda mais importante a ser descoberta e apreciada também dentro do evento lusitano, dado o período difícil e as poucas oportunidades de actuação ao vivo, possíveis graças ao empenho da Sona calabresa.

Um projecto que há anos pretende estabelecer relações nacionais e internacionais com realizadores, artistas e organizadores, para fazer da música nascida na Calábria o herói, e não apenas “aparecer” em importantes festivais e iniciativas da cena popular e internacional. . Os concertos estão marcados para sexta-feira, dia 27 de agosto, em Oeiras, Fábrica da Pólvora de Barcarena, e sábado, dia 28 de agosto, em Pombal, Jardim do Cardal.

Para encomendas e informações pode enviar um email para [email protected].

Biografia de Paravoni

O grupo musical Parafone´ é um grupo musical internacional da Calábria que se dedica à restauração e revitalização da música tradicional. A procura constante de sons e formas, a experimentação entre passado e futuro, dá vida a uma linguagem expressiva “pessoal”, que inclui tanto as novas gerações como os músicos mais velhos, que percebem uma matriz comum entre tradição e inovação.

Nomeação para o Prêmio Tenco 2016 Para Melhor Álbum de Dialeto com Álbum”Amista“.

Mencionado pelo Júri Internacional em Prêmio Baroudi 2016, Cagliari.

Música para apresentações teatrais com ““Teatro del Caro” de Pino Mecenzi, “Drama“para Andrea Naso E o comediante Rocco Bárbaro.

Storyboard musical “Il Signor Sindaco” do diretor Gianfranco Ferraro Bienal de Veneza.

Parafoné faz parte da tripulação do OPC – Orquestra Folclórica da CalábriaQue teve convidados como: Pedro Bello, Simone Crescici e a Fundação Dole.

A colaboração com o percussionista indiano é intensa Rashmi Bhatt E com a jovem cantora egípcia O Islã de Adão.

Concertos:

“Centro Colombo” para Toronto Canadá), “Dia de Colombo” para Nova York (EUA);

Europa: Suíça e França; Itália: Turim, Milão, Florença, Roma e as festas populares mais importantes da Campânia, Puglia, Basilicata, Calábria e Sicília.

Discografia:

Retorno dos votos 2011

Desespero 2012

Amista 2015

Incenso e mirra 2019

Vivendo em quarentena (feito em casa) 2020