No palco – Assessoria de Imprensa da RAI الصحافة

Francesco Dharma faz um retrato emocionante da grande atriz toscana em On the Stage, produzido por Ray Cultura sob a direção de Monica Ghisi, transmitido na quarta-feira, 20 de julho, às 21h15, na Rai 5. Atriz de corrida, versátil e sensível, Ilaria Occhini foi nasceu em Florença em 1934. E ela apareceu pela primeira vez no cinema muito jovem, no início dos anos cinquenta do século passado. A natureza a dotou de uma beleza de tirar o fôlego e, ao mesmo tempo, um talento inato para atuar. Aluna da Academia Nacional de Arte Dramática, ela conhece Anton Giulio Magano, o pai do drama de televisão, que ficou instantaneamente chocado com as qualidades incomuns dessa garota e atribuiu a ela o papel principal na novela de televisão Jane Eyre. É 1957 e de repente Ilaria Occhini é uma estrela tão amada pelos italianos. Beleza fora do comum, a felicidade renascentista conquista a audiência da televisão. Mas Ochini sente que ela é outra coisa, ela tem um mundo interior rico em cultura e sensibilidade. O documentário explora esta dimensão profunda, numa busca permanente pelo compromisso cultural, talento e expressão artística a que a atriz dedicou toda a sua vida, encontrando no teatro a sua disciplina e religião. Meio século de grandes performances, uma viagem existencial que transcende a superfície da imagem da bela cantora para chegar às regiões inexploradas onde emerge a verdade artística.