Navios russos antes da Itália e da Líbia oferecem portos a Putin, que agora pode gerir o contrabando de armas (e de migrantes)

Dois navios: o cruzador de mísseis “Varyag” e a fragata “Marechal Shaposhnikov”. Dois submarinos de escolta. e o porto de Tobruk, a poucos quilômetros da Itália, que se tornou uma parada do tráfego russo na Líbia e na África. O sinal enviado por Vladimir Putin com uma “visita de cortesia” da sua frota ao porto da Cirenaica, parte oriental da Líbia nas mãos de Khalifa Haftar, é um sinal que não pode ser subestimado. Porque já há algum tempo que os Estados Unidos e a NATO têm destacado o movimento constante de mercadorias e navios que chegam ao porto líbio vindos dos portos russos. A chegada destes navios de guerra nada mais faz do que confirmar os receios da inteligência ocidental quanto à penetração de Moscovo no país do Norte de África.

É uma estratégia que vem acontecendo há anos. E Haftar não tem intenção de ser preso. As suas forças armadas, o chamado Exército Nacional da Líbia, anunciaram deliberadamente a chegada da Marinha Russa a Moscovo, lembrando que esta visita visa “fortalecer as relações entre o Comando Geral do Exército e a Federação Russa”. Se Haftar tem todo o interesse em apoiar o seu antigo aliado, o Kremlin, e também em pressionar o reconhecido governo de Trípoli e os parceiros europeus e americanos, então Putin tem todo o interesse em apresentar-se como um campeão no jogo líbio. Isto apesar do facto de o Czar estar certamente ocupado em muitas outras frentes.

A Rússia remove as bóias de navegação na fronteira com a Estónia. O que está a acontecer?

Teste de força

Há já algum tempo que Moscovo joga um jogo de xadrez cujo objectivo é demonstrar a sua capacidade de exercer pressão sobre os flancos da NATO e do Ocidente. E faça isso de diferentes maneiras e em diferentes latitudes. Uma contínua “demonstração de força” para mostrar ao mundo que é uma potência capaz de se projetar em todo o lado: da Ucrânia a Cuba, da Coreia do Norte à Síria. Neste desafio, a Líbia tem um papel fundamental. Primeiro com Wagner e agora com o “Corpo Africano” que deveria substituir os mercenários de Yevgeny Prigozhin, a Cirenaica do Marechal Haftar tem sido durante muitos anos o posto avançado russo no Mediterrâneo central e o auge da estratégia africana da Rússia. Durante meses, a inteligência dos EUA tem monitorizado os carregamentos que chegam a Tobruk e que se destinam não só ao exército russo na Líbia, mas também às forças de Moscovo que participam na região do Sahel. Nos últimos meses, Yunusbek Evkurov – um dos poucos vice-ministros da Defesa que não foi apanhado nas últimas purgas de Putin – apareceu várias vezes na Líbia para deixar claro que o controlo de Moscovo no leste do país está a tornar-se cada vez mais forte. De Benghazi, os responsáveis ​​de Haftar negaram consistentemente a hipótese de construção de uma base naval russa. A narrativa líbia parece contradizer precisamente a chegada de unidades russas. Mesmo que não tenham uma localização oficial em Tobruk, certamente atuam como anfitriões.

Sirene

Para a NATO, a Europa e a própria Itália, o alarme já soa há algum tempo. Agora existem vários sinais a serem levados em consideração. Durante a recente reunião da missão de apoio das Nações Unidas na Líbia, o representante dos EUA, Robert A. Wood preocupou o governo. Jennifer Gavito, que foi recentemente nomeada embaixadora dos EUA na Líbia, parecia ter a mesma opinião e alertou para a crescente influência russa e chinesa numa audiência na Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado dos EUA. Washington sabe que o caos líbio é terreno fértil para qualquer um. Mas o que é particularmente preocupante é a influência que o Kremlin está a construir desde o coração de África, na região do Sahel, até às costas do Mediterrâneo. Após os golpes de Estado no Níger, no Mali e no Burkina Faso, Putin conseguiu ocupar o lugar do Ocidente (especialmente da França e dos Estados Unidos) numa das regiões mais quentes do mundo. No início do ano, aumentaram os rumores sobre a presença de uma base russa na República Centro-Africana. A Líbia poderia ser a porta de entrada não só para os seus mercenários, mas também para todo o tráfego dirigido para a região do Sahel. Ou vindo da região do Sahel. Haftar, que é também interlocutor de Itália, é um peão essencial para estabilizar a Líbia e controlar as rotas dos migrantes e todas as operações obscuras de tráfico que se espalham entre África e o Mediterrâneo. Mas o aumento da presença dos russos poderá mudar (muitas) cartas na mesa. Putin corre o risco de ter nas mãos não só uma base para controlar o flanco sul da NATO, mas também uma chave capaz de desencadear ou parar uma crise – guerra, mas também migração – dependendo dos seus desejos. Outra frente na guerra híbrida de Moscovo contra o Ocidente. Desta vez, a poucos quilómetros da costa italiana.