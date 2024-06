Arábia Saudita “Mais de 500 peregrinos” foram esmagados pelo calor infernal. Mas os dados reais são chocantes

Pelo menos 500 peregrinos morreram durante a realização do Hajj na Arábia Saudita. Esta estimativa baseia-se em dados oficiais fornecidos pelas autoridades dos países de onde vieram os peregrinos, mas o número real será de mais de mil mortes devido às altas temperaturas, que ultrapassaram os 49 graus Celsius, segundo disseram fontes locais à CNN. De facto, a estes 500 funcionários devem acrescentar-se os cerca de 600 peregrinos egípcios que morreram a caminho de Meca devido ao calor extremo e que o Cairo parece estar a tentar identificar porque podem não ter sido oficialmente registados antes da partida. O Egito e a Arábia Saudita ainda não anunciaram o número oficial de mortos entre os peregrinos. Na verdade, o que se desconhece é precisamente quantos peregrinos não estão oficialmente registados junto das autoridades do seu país antes de partirem para empreender o que representa um dos sete pilares do Islão.

Leia também: Arábia Saudita Calor extremo em Meca provoca a morte de 19 peregrinos

No entanto, segundo as autoridades de cada país, morreram pelo menos 14 cidadãos malaios, 165 indonésios, 75 jordanianos, 35 paquistaneses, 49 tunisinos, 11 iranianos e 98 indianos. O Ministério das Relações Exteriores de Amã disse que outros 27 jordanianos estavam sendo tratados no hospital e cerca de 14 ainda estavam desaparecidos. O Departamento de Estado dos EUA disse que vários cidadãos americanos morreram durante a realização do Hajj, mas não mencionou o número. “Podemos confirmar que vários cidadãos americanos morreram na Arábia Saudita. “Oferecemos nossas sinceras condolências às famílias por sua perda”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Leia também: Massacres de peregrinos em Meca Al-Harr: “Pelo menos 600.” Testemunhos chocantes READ Nunca visto antes: um vulcão submarino do Mediterrâneo ameaça entrar em erupção

A agência de notícias semioficial Tasnim citou o Crescente Vermelho Iraniano dizendo que dezenas de iranianos foram levados a hospitais devido à exaustão pelo calor. Segundo a presidência egípcia, a Unidade de Crise será chefiada pelo primeiro-ministro Mostafa Madbouly e “prestará apoio às famílias das vítimas”. O comunicado acrescenta que o presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, ordenou que a unidade “coordenasse rapidamente com o Reino da Arábia Saudita para facilitar a devolução dos corpos” dos mortos. Autoridades egípcias disseram que estão trabalhando para coletar uma contagem precisa de vítimas e pessoas desaparecidas.