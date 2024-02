Napolimania: Egoísmo e desastres no futebol escolar, mas não é culpa de Juan Jesus | Primabagina

Como foi essa história? Você ganha campeonatos com defesa? Esta (embora não a única) é uma das muitas razões para esta O Napoli não está perto de poder disputar o título da Liga Italiana. As questões tornaram-se agora mais profundas e estamos a passar de um problema para outro que surge dia após dia. Porém, aqui vamos além do simples aspecto tático, técnico e logístico. aqui O problema tem raízes mais profundas: começa na personalidade e na personalidade que parece ter abandonado este grupo. Parece um jogo de esconde-esconde, ninguém quer assumir responsabilidades e, acima de tudo, falta o espírito que caracterizou o Napoli sob o comando de Spalletti. Esses recursos vêm antes mesmo do jogo rápido. O famoso brinquedo quebrou por dentro, as engrenagens não funcionavam mais e, embora alguém como Calzona pudesse saber disso quando foi feito, hoje é um desafio até para ele conseguir consertá-lo.

Acrescentemos que o Nápoles é como qualquer equipa do meio da tabela, com o seu adversário a defrontar ninguém menos que o campeão italiano. O facto é que voltando à raiz do problema, O Napoli não é mais um time. Parece haver falta de vontade de ajudar o parceiro. Vimos exatamente isso ontem em Cagliari e há alguns episódios claramente lindos. Na primeira aula Politano Aos 90 minutos, quando foi lançado em direção ao gol, o homem estava em cima dele e Skovit na sua frente. Ele decide colocar uma ponta embaixo dele com o objetivo de chegar ao poste mais distante. o problema? Simão Então, sozinho no meio da área, ele poderia ter empurrado para o gol e, com raiva, agarrado a bola após falha no passe do companheiro. O próprio Cholito, poucos minutos depois, pegou o single em vez de procurar Lindstrom em uma posição mais vantajosa. Em busca da glória pessoal, enquanto No ano passado, foi muito difícil saber quem poderia ajudar o companheiro a marcar mais gols.

Não devemos esquecer o conceito a partir do qual partimos: as defesas vencem. O gol de Luvombo é a maior representação da temporada fracassada do Napoli. A defesa vaza de todos os lados. Rahmani “tentou” marcar o autogolo, mas o impedimento de Lapadula salvou-o. Ele pensou sobre isso embora Juan Jesus é esse erro, ou melhor, um horror microscópico que não se vê nem nas escolas de futebol. A bola é lançada lentamente da metade da quadra adversária. Também quicou uma vez na grande área antes de cair confortavelmente aos pés de Luvombo, que agradeceu ao brasileiro e empatou no último segundo. A culpa é de Juan Jesus? Certamente em um episódio, mas mais do que isso A culpa é de quem não substituiu alguém como Kim na janela de transferências de verão. Porque então, sejamos claros, Juan Jesus chegou aos pés do Vesúvio como quarto na defesa central e, em vez disso, começou a titular. Natan Todos sabiam que isso não bastava, mas havia a possibilidade de resolver o problema em janeiro Esse mercado deveria ter incluído fogos de artifício, prometeu De Laurentiis. Este não era o caso, Onde está o defensor tão necessário? Certamente não está ao alcance de Calzona que vê o barco afundando por trás. Mas agora nos perguntamos o que fazer e qual será o destino do Napoli daqui para frente. Ninguém sabe e não há solução. Você pode navegar apenas pela visão Esperança em ação. Porque chegar ao 4º/5º lugar exigirá uma conquista real, analisando o progresso, o jogo e o perfil completo do Napoli e de seus adversários. Até que a matemática dê sentenças, devemos acreditar nelas. A jornada ainda é longa O rumo deve ser revertido porque entre o egoísmo e o desastre o Nápoles já não sabe de nada.