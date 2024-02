Não apenas nos contos de fadas, os dragões também existem na natureza – as espécies mais raras e magníficas

Dragão não existe? Bem, algumas espécies são muito semelhantes às criaturas que dominaram a cultura popular durante séculos.

Criaturas míticas, espécies majestosas que despertam medo e fascínio – Kant Doucet. A literatura mundial educou nossa imaginaçãoO que nos permite imaginar tramas maravilhosas que vão além do conceito de realidade. Dragões, assim como unicórnios, centauros, anões e similares dominaram as obras de escritores medievais e os textos de artistas inspirados durante séculos.

Porém, ao final da leitura do romance, será apropriado retornar à Terra. Dragão não existe? Ironicamente, a comunidade científica é categórica neste assunto. No entanto, existem espécies que podem facilmente se assemelhar a criaturas que cospem fogo e são inacessíveis. Lagartos, répteis e espécimes vermelhos brilhantes lembram as formas descritas na cultura popular.

Dragões existem mesmo que não cospem fogo

Eles não cospem fogo de suas mandíbulas nem dominam o céu, mas existem espécies que se assemelham muito às criaturas fantásticas descritas na cultura japonesa e na literatura medieval. No leste da Índia, por exemplo, escondido entre as rochas dos Ghats Ocidentais, os cientistas descobriram um novo espécime de… Lagarto canguru: Um réptil que tem apenas 11 cm de comprimento e é capaz de se mover sobre duas patas. As garras e o focinho pontudo geravam inevitavelmente comparações, muitas vezes Definido como “pequeno dragão”. O mesmo vale para Caracol marinho, Renomeado “Dragão Azul”que nada mais é do que um nudibrânquio, com cerca de 6 cm de comprimento.

A plataforma é certamente o exemplo mais próximo do imaginário coletivo do dragão Monitor KomodoUm Lagarto gigante que habita as ilhas da Indonésia Que pode atingir velocidades de cerca de 20 km/hora. É uma espécie mortal que mata suas presas graças aos seus dentes afiados e ao veneno que secreta. Além disso, estão entre os poucos exemplares que se alimentam de sua espécie. Em geral, de fato, os adultos atacam os jovens, tanto que – ao analisar o habitat em que vivem – é difícil detectar a menor ninhada.

Finalmente, há – .no fim – Alguém Tipos de “dragão voador”. Está prestes a Lagartos asiáticos e indianos, que consegue misturar-se perfeitamente com o ambiente até aparecerem as suas magníficas asas. Estamos falando de um poderoso batagi, graças ao qual o exemplar consegue deslizar pelas árvores, chegando ao ninho, assim como qualquer presa indefesa. Existem mais de 50 espécies de dragões voadores, a maioria dos quais domina o Sudeste Asiático e o leste da Índia. Definitivamente, estes não são os “filhos” de Daenerys Targaryen (o famoso protagonista A Guerra dos Tronos e a “mãe” dos dragões), mas ainda possuem a mesma importância mágica e científica.