Musquio Selvaggio Sr. Mara: “Fedes tem uma personalidade especial, mas ele e Chiara não são monstros”

“O problema de Chiara, queiramos ou não, é um assunto pessoal. É definitivamente um momento difícil para Federico, independentemente das últimas notícias. “Eles não são monstros, mas pais que amam muito os filhos.” O palestrante é o Sr. Mara, pseudônimo de David Mara, o apresentador e cantor do podcast que em maio passado substituiu Luis Salle como co-apresentador do programa Muschio Selvaggio com Fidesz, depois de uma disputa entre os dois que ainda não foi resolvida. E apenas nos últimos dias, um juiz decidiu por precaução que as ações de Fedez seriam congeladas enquanto se aguarda uma decisão final. “Ouvi falar de Sal meses atrás, quando eu comecei e me pareceu certo porque eu pessoalmente respeito o trabalho das outras pessoas”, disse Mara. Momage“Não conversamos mais por motivos óbvios. Assumir o cargo dele foi um grande desafio: tive que substituir uma pessoa influente, amada e seguida, e também fui muito crítico em relação à gestão de Muschio Selvaggio. Portanto, assumir o governo que tanto critiquei não foi fácil, porque o público está pronto para atacá-lo.” E certamente não se esconde atrás da modéstia: “Eu sabia que conseguiria, porque sabia que era o melhor em meu trabalho. O que eu queria fazer com respeito ao projeto de Federico “E Lewis está dando um toque completamente diferente.”

Relacionamento com Fidesz

Na entrevista, Mara também falou sobre seu relacionamento com Fedez, em um momento difícil para o rapper e sua família. “Não vou negar que Fedez tem uma personalidade um tanto especial. Ele é impulsivo, um homem de coração, mas reage “com força”. “Muitas vezes não concordo com o que ele diz e faz”, admitiu Mara, depois falou sobre as muitas discussões que o colega teve com os amigos: “Também me parece tolice pensar que ele está sempre discutindo com todos. ficam muito expostos e por isso tudo é sempre exagerado.” “E depois disso fica muito difícil discutir comigo. Ele sempre se comportou impecavelmente comigo, nunca foi arrogante e sempre foi muito humilde. o mundo. Todos nós mudamos e assim o mundo ao nosso redor muda.” Também uma ideia sobre a situação da família Fedez: “Pelo que tenho visto, o amor pelos filhos realmente não tem limites. Estou enojado com aqueles que insinuaram durante esse período que o estavam usando como distração. Também pode ser verdade que eles queiram proteger-se desta Tempestade de merda Por exemplo, eu pessoalmente não aprovo a superexposição, mas na verdade eles são pais amorosos. “O problema com Chiara é um assunto pessoal e é definitivamente um período difícil para Federico”.

